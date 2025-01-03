Yayınlanma: 03.01.2025 - 09:41

Güncelleme: 03.01.2025 - 09:41

Eski Milletvekili Rıza Gençoğlu’nun torunu, ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu’nun kuzeni olan 52 yaşındaki Fahrî İlker Çaybaş, hayatını kaybetti. Peki, İlker Çaybaş kimdir? Sıla'nın kuzeni müzisyen İlker Çaybaş kaç yaşında, nereli? İlker Çaybaş neden öldü?

İLKER ÇAYBAŞ KİMDİR?

İlker Çaybaş, 1973 yılında Denizli'de dünyaya geldi. Müziğe olan ilgisi genç yaşlardan itibaren dikkat çekti. Müzik sektörüne adım atan Çaybaş, sahne performanslarıyla çevresinde tanınır hale geldi. Çaybaş, uzun yıllar Ankara’da yaşadıktan sonra geçtiğimiz yıl Muğla’nın Marmaris ilçesine yerleşmişti.

İLKER ÇAYBAŞ NEDEN ÖLDÜ?

Adana’da bulunan kızını ziyarete giden Çaybaş, akşam saatlerinde bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden Çaybaş’ın vefatı, ailesi ve yakınları tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.