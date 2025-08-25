İstanbul Boğazı’nda dün düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov, denizde kayboldu. Peki, Nikolai Svechnikov kimdir? Rus yüzücü Nikolai Svechnikov bulundu mu?



RUS YÜZÜCÜ NİKOLAİ SVECHNİKOV KİMDİR?

İstanbul'a 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılmak için gelen Rus yüzücü Nikolai Svechnikov, Beyoğlu'nda bir otele yerleşti. Yarışmaya katılan rus yüzücü daha sonra kıyaya çıkmadı. Birçok kişi bu durum sonrasında polis ekiplerine haber verdi. Öte yandan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov hakkında da fazla bir bilgi bulunmamaktadır.

RUS YÜZÜCÜ NİKOLAİ SVECHNİKOV BULUNDU MU?

Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışmaları devam ediyor. Rus yüzücüden henüz bir bilgi alınamadı.