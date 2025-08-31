Nilperi Şahinkaya'nın acı günü

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural, kanserle verdiği mücadeleyi kaybetti.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda annesinin vefat ettiğini duyurdu.

Şahinkaya paylaşımında şunları yazdı:

"Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim… Sensiz nasıl devam edeceğim, hayatın anlamı nasıl olacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak dünyaya geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum, anneciğim."