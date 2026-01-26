Hindistan’ın doğu eyaletinde doktor ve hemşireler dahil beş vakanın teyit edilmesinin ardından Nipah virüsünü kontrol için harekete geçildi. Peki, Nipah virüsü nedir, nasıl bulaşır? Nipah virüsü Türkiye'de var mı?

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Meyve yarasaları başta olmak üzere enfekte hayvanlardan insanlara geçebilen Nipah virüsü, yüksek ölüm riski taşıyan tehlikeli bir zoonotik hastalık olarak biliniyor. Asya kökenli olan bu virüs, ilk etapta ateş, öksürük, baş ağrısı ve kas ağrıları gibi grip benzeri belirtilerle ortaya çıkarken, ilerleyen süreçte baş dönmesi gibi nörolojik etkilerle daha ciddi bir tabloya dönüşebiliyor.

NİPAH VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE VAR MI?

Resmî sağlık kaynakları ve mevcut verilere göre, Türkiye'de bugüne kadar doğrulanmış herhangi bir Nipah virüsü vakası bulunmuyor.

NİPAH VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Nipah virüsü belirtileri, çoğunlukla kas ve baş ağrısı, boğaz ağrısı, ateş ile öksürük gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösterir. Hastalık ilerledikçe virüs vücuda yayılabilir ve bu süreçte nörolojik sorunlar ortaya çıkabilir. Klinik veriler, Nipah virüsünde ölüm oranının yüzde 40 ile 75 arasında değiştiğini ortaya koyarken, kuluçka süresinin genellikle 4 ila 14 gün sürdüğü, bazı vakalarda ise 45 güne kadar uzayabildiği belirtilmektedir.

En yaygın Nipah virüsü belirtileri arasında ateş, öksürük, kas ağrısı, nefes darlığı, mide-bağırsak şikayetleri ve kusma yer alırken; ilerleyen evrelerde baş dönmesi, bilinç bulanıklığı, nöbetler ve ense sertliği gibi ciddi nörolojik bulgular görülebilir. Özellikle domuzlarla temasın risk oluşturduğu vurgulanırken, çiftlik ortamında bulunan kişilerin belirtileri yakından takip etmesi ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması hayati önem taşır.

NİPAH VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Nipah virüsü, çoğunlukla enfekte hayvanlarla doğrudan temas sonucu insanlara bulaşır. Bunun yanı sıra, hastalığı taşıyan hayvanların kesilmesi ya da bu hayvanlardan kaynaklanan kontamine gıdaların tüketilmesi de önemli bulaş yolları arasında yer alır. Özellikle meyve yarasalarının salyası ve dışkısıyla temas, virüsün hızlı şekilde yayılmasına neden olabilmektedir. Ayrıca vücut sıvıları ve solunum yoluyla bulaşma riski yüksek olan Nipah virüsü, insanlar arasında da yeterli sosyal mesafe ve hijyen önlemleri alınmadığında kolayca yayılabilmektedir.