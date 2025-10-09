Nobel Edebiyat Ödülü Macar yazar László Krasznahorkai’ye verildi. Peki, Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan Laszlo Krasnahorkai kimdir? Laszlo Krasnahorkai eserleri...

LASZLO KRASNAHORKAİ KİMDİR?

László Krasznahorkai, 5 Ocak 1954’te Macaristan’ın Gyula kentinde doğan bir romancı ve senaristtir.

Edebi kariyerine, hukuk eğitimi ve Macarca dil ve edebiyat çalışmaları sonrası bağımsız yazar olarak başlayan Krasznahorkai, özellikle uzun, yoğun cümleler kullanan, karamsar, melankolik ve distopik temaları işleyen romanlarıyla tanınır.

Önemli eserleri arasında Sátántangó (Şeytan Tangosu), Az ellenállás melankóliája (Direnişin Melankolisi), War & War gibi kitaplar yer alır. Bu eserlerden bazıları yönetmen Béla Tarr tarafından sinemaya uyarlanmıştır.

Uluslararası alanda da takdir gören Krasznahorkai, 2015’te Man Booker International Ödülü’nü kazanmıştı.

Kişisel yaşamında, uzun süre Berlin gibi şehirlerde yaşamış, doğaya ve sessizliğe yönelen bir yaşam tarzı benimsemiş, evini genellikle Macaristan’da gizli bir konuma çekmiştir.

LASZLO KRASNAHORKAİ ESERLERİ...

Romanları

Sátántangó (1985) (Türkçe: Şeytan Tangosu - 2013)

Az ellenállás melankóliája (1989)

Az urgai fogoly (1992)

Háború és háború (1999) (Türkçe: Savaş ve Savaş - 2014)

Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó (2003)

Rombolás és bánat az Ég alatt (2004)

Seiobo járt odalent (2008)

Öyküleri

Kegyelmi viszonyok (1986)

Megjött Ézsaiás (1998)

Az utolsó farkas (2009)

Megy a világ (2013)

Senaryoları

Kárhozat (1988) (Yönetmen: Béla Tarr)

Sátántangó (1994) (Yönetmen: Béla Tarr)

Werckmeister harmóniák (1997-2001) (Yönetmen: Béla Tarr)

A Londoni férfi (2007) (Yönetmen: Béla Tarr)

A torinói ló (2011) (Yönetmen: Béla Tarr)