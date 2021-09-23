Nobel ödül töreni koronavirüs nedeniyle bu yıl da iptal edildi
Nobel ödülleri, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl da iptal edildi. Tören dijital platformda yapılacak.
Nobel ödülleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl da sahiplerine törenle verilemeyecek.
Nobel Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Nobel ödüllerinin sahiplerinin madalyalarını kendi ülkelerinde alacakları duyuruldu.
KENDİ ÜLKELERİNDEN TESLİM ALACAKALAR
Nobel Vakfı Başkanı Lars Heikensten, Nobel'in küresel bir fenomen olduğunu belirterek, "Herkes Covid-19 salgınının bitmesini isterdi ancak henüz bu noktada değiliz. Nobel alanlar geçen sene olduğu gibi bu yıl da ödüllerini ve madalyalarını kendi ülkelerinde teslim alacaklar" ifadelerini kullandı.
Her yıl 10 Aralık'ta düzenlenen ödül töreni, yaklaşık 60 yıldır ilk kez geçen sene Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti. Bu sene de iptal edilen ödül töreni dijital platformda yapılacak.
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