Noel ile yılbaşının farkları neler? Birçok yurttaş bu kavramları karıştırıyor...

Yayınlanma: 27.12.2023 - 14:39

Güncelleme: 27.12.2023 - 14:39

2024 yılına girerken birçok yurttaş noel ve yılbaşı kutlamalarını karıştırıyor. Noel Hristiyan toplumlarının kutladığı dini bir bayramken, yılbaşı kutlamaları dünyanın birçok yerinde kutlanır. Peki, karıştırılan noel ve yılbaşı kutlamalarının arasındaki farklar neler?

NOEL NEDİR?

Noel, Hristiyan dünyasında İsa'nın doğumunu kutlamak için düzenlenen dini bir bayramdır. Genellikle 25 Aralık tarihinde kutlanır, ancak bazı Ortodoks Hristiyan grupları tarafından 7 Ocak'ta da kutlanabilir.

YILBAŞI NEDİR?

Yılbaşı, herkesin yeni bir yılın başlangıcını kutladığı kültürel bir olaydır. 31 Aralık'tan 1 Ocak'a geçişin kutlandığı bu gün, dünyanın birçok yerinde çeşitli gelenekler ve etkinliklerle kutlanır.

NOEL VE YILBAŞININ FARKLARI NELER?