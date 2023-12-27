Arjantin'in tartışmalı yeni liderinden tuhaf Noel mesajı

Yayınlanma: 27.12.2023 - 09:22

Güncelleme: 27.12.2023 - 09:24

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, takipçilerine yönelik Noel paylaşımında elinde sopa tuttuğu bir fotoğrafı paylaştı.

The Telegraph'ın haberine göre Milei, söz konusu fotoğrafı, "İyi bayramlar, komünist olmamaya dikkat edin" mesajı ile paylaştı.

52 yaşındaki Milei'nin komünizmi hedef alması ise ilk kez değil. Milei kampanyası sırasında "komünistlerle uğraşmayacağını" söylemiş ancak komünist ya da sol görüşlü liderler tarafından yönetilen ülkeleri her fırsatta eleştirmişti.

MILEI'NİN GÖRÜŞLERİ

Sağlık sistemini ve bazı kamu kurumlarını özelleştirmeyi, kamu harcamalarını kısıtlamayı ve vergileri düşürmeyi hedefleyen Arjantin'in yeni cumhurbaşkanı Javier Milei’nin seçim öncesi eleştirildiği noktalardan biri de Arjantin Merkez Bankası’nın yanı sıra, çevre, sağlık, eğitim gibi bakanlıkları kapatacağını söylemesiydi.

Milei’nin hedefinde ekonomik ilişkileri yeniden düzenlemek de var. “Komünistlerle başa çıkmadığı” için Brezilya ve Çin gibi Arjantin'in en büyük ticaret ortaklarıyla devletler arası ilişkileri durdurmak, bu ilişkileri özel yatırımcı ve işletmecilere bırakma hedeflerini dile getiriyor.

Milei geçtiğimiz hafta hükümet olarak ABD, İsrail ve "özgür dünyayla" işbirliği içinde olacağını ifade etti. Ayrıca, Arjantin pesosu yerine ABD doları getireceğini de söylüyor.

Bekar ve çocuk sahibi olmayan Javier Milei, 22 Ekim 1970’te Buenos Aires’te, İtalya kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Katolik okullarında eğitim aldı, Chacarita Junior Futbol Kulübü’nde kalecilik yaptı.

Belgrano Üniversitesi’nde ekonomi okudu. Torcuato Di Tella Üniversitesi’nde Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Enstitüsü’nde yüksek lisans yaptı.