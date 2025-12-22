Noel günü, nüfusunun çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu birçok ülkede resmi tatil. Peki, Noel ne zaman? Noel 25 Aralık mı, 6 Ocak'ta mı kutlanıyor? Noel neden farklı tarihlerde kutlanıyor?

NOEL NEDİR?

Noel Yortusu Hristiyan inancında Hz. İsa'nın doğumun kutlandığı bayramdır. Her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından kutlanan Noel'in tarihi kiiliselerin benimsediği takvim farklılığı nedeniyle iki ayrı tarihte kutlanmaktadır. Noel sözcüğünün kökeni Latince Natalis (doğum) kelimesidir. Türkçeye Fransızca Noël sözcüğünden geçmiştir.

NOEL NE ZAMAN KUTLANIR?

Noel, her yıl Katolik, Ortodoks ve Protestan kiliselerinin mensubu Hristiyanlar tarafından 25 Aralık'ta Ermeni Kilisesi'nin de dahil olduğu Oryantal Ortodoks Kiliselerinin mensupları tarafından ise 6 Ocak tarihinde kutlanmaktadır.

NOEL NEDEN FARKLI TARİHLERDE KUTLANIYOR?

İsa Peygamber'in genel olarak Batı Şeria sınırları içinde bulunan Beytüllahim'de dünyaya geldiğine inanılıyor.

Noel kutlamalarının ne zaman, nasıl başladığı tam bilinmemekle birlikte, ilk yazılı kayıt M.S. 4'üncü yüzyıl tarihini taşıyor.

Roma İmparatorluğu döneminde M.S. 4'üncü yüzyılda Hristiyanların serbest bırakılmasıyla birlikte kutlamaların da yaygınlaştığı düşünülüyor.

Roma İmparatorluğu'nda 25 Aralık'ta kutlanan Yenilmez Güneşin Doğum Bayramı nedeniyle Noel'in de bu tarihte kutlanmaya başladığını öne sürenler de var.

Ermeni Ortodoks Kilisesi ise 25 Aralık'ın Romalılardan gelen bir adet olduğunu ve ilk dönem Hristiyanlara ait tarihi kayıtlarda İsa Peygamber'in doğum tarihinin 6 Ocak olarak gösterildiğini söylüyor.

Bu nedenle Ermeni Ortodoks Kilisesi, Noel'i 6 Ocak günü kutluyor.