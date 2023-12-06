Noel nedir? Noel bayramı ne zaman? Noel hangi ülkelerde kutlanır? Ortodoks ve Katolikler Noel'i nenden farklı tarihlerde kutluyor? Türkiye'de Noel nasıl kutlanır?

Yayınlanma: 06.12.2023 - 16:21

Güncelleme: 06.12.2023 - 16:21

Her yıl 25 Aralık'ta dünya genelinde coşkuyla kutlanan Noel, Hristiyan dünyasında İsa'nın doğumunu anma ve sevgi dolu bir birliktelik zamanı olarak kabul edilir. Bu büyülü gün, ışıltılı ışıklar, renkli süslemeler ve sıcacık atmosferiyle gelişir; yıl boyu süren hazırlıklar, aile birleşimleri ve hediyelerle doruğa ulaşır. Peki, Noel nedir? Noel bayramı ne zaman? Noel hangi ülkelerde kutlanır? Ortadoks ve Katolikler Noel'i nenden farklı tarihlerde kutluyor? Türkiye'de Noel nasıl kutlanır?

NOEL NEDİR?

Noel, Hristiyan dünyasında İsa'nın doğumunu kutlamak için düzenlenen bir dini bayramdır. Noel, özellikle Katolik ve Protestan Hristiyan topluluklarında büyük bir öneme sahiptir.

NOEL BAYRAMI NE ZAMAN?

Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milât Yortusu olarak da bilinir. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır.

NOEL HANGİ ÜLKELERDE KUTLANIR?

Noel, özellikle Hristiyan nüfusun yoğun olduğu ülkelerde yaygın olarak kutlanır. Bu ülkeler arasında Amerika, Kanada, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve birçok diğer Avrupa ülkesi bulunmaktadır. Ancak, Noel, Hristiyan olmayan topluluklar ve diğer kültürler arasında da yaygın olarak kutlanabilir.

ORTODOKS VE KATOLİKLER NOEL'İ NEDEN FARKLI TARİHLERDE KUTLUYOR?

Ortodoks Hristiyanlar ve Katolik Hristiyanlar, Noel'i farklı tarihlerde kutlarlar çünkü bu iki mezhep farklı takvim sistemlerini kullanır. Katolikler, Gregoryen takvimini kullanırken, Ortodoks Hristiyanlar Julian takvimini esas alırlar. Bu farklılık nedeniyle, Noel bayramı Katolikler için 25 Aralık'ta, Ortodoks Hristiyanlar için ise 7 Ocak'ta kutlanır. 6 Ocak'ta ise Ermeni Kilisesi takvimine göre Noel Bayramıdır Ermenilerin en önem verdiği günlerden biri olan Surp Dzınunt, yani Kutsal Doğuş ve Beliriş Yortusudur.

TÜRKİYE'DE NOEL NASIL KUTLANIR?

Türkiye'de Noel, Hristiyan azınlıklar ve bazı seküler çevreler tarafından kutlanabilir. İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde Noel süslemeleri görülebilir, bazı mağazalarda ve restoranlarda özel Noel etkinlikleri düzenlenebilir. Ancak, Türkiye genelinde Noel kutlamaları Hristiyan olmayan çoğunluk nüfus tarafından genellikle dini bir bayram olarak değil, daha çok kültürel bir etkinlik olarak algılanır ve kutlanır.