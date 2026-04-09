İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında oyuncu Burak Deniz, Sinem Ünsal, Hafsanur Sancaktutan ile müzisyen Emircan Can İğrek ve Ender Eroğlu'nun (Norm Ender) da yer aldığı çok sayıda isim gözaltına alındı. Peki, Norm Ender kimdir? Norm Ender neden gözaltına alındı? Norm Ender kaç yaşında, nereli?

NORM ENDER KİMDİR?

Norm Ender, 1985 yılında İzmir'de doğdu. Babasının, bir süre plakçılık yaptıktan sonra işyerinin kapanması ve dükkandaki plakların eve gelmesi sonucu plak ve kasetlerin içinde büyüdü. 10 yaşındayken Cartel müzik grubu sayesinde rap müzik ile tanıştı. Müzik yeteneğini fark eden öğretmenlerinin teşviki ile org çalmaya başladı. Lise birinci sınıfta iken okulu bıraktı, lise eğitimini daha sonra açık liseye devam ederek tamamladı.

NORM ENDER'İN KARİYERİ VE HAYATI

1999 yılında Erman Altınoğlu "Norm Erman" ile birlikte Norm adlı müzik grubunu kurdu. İkili, "Ender & Erman" ve "Erman & Ender" olarak da tanındı. Ender, solo çalışmalarında Norm Ender adını kullanmaya başladı.

İlk profesyonel rap şarkısını 2001 yılında çıkardı. Üniversitede medya ve iletişim öğrenimine başladı. Daha çok stüdyo kaydı yapmak için çalıştı; söz ve müzik yazan, bunları kendi kendine kaydeden bir müzisyen olarak kendini yetiştirdi. Şarkılarını YouTube üzerinde paylaştı ve büyük ilgi gördü.

Bornova'da birçok diskoda rap şarkıları söyleyen Ender, 2004'te o dönemin popüler bir yarışma programı olan Akademi Türkiye'ye katılıp finale kaldı. Yarışma için İstanbul'a gittiğinde kendisinden sadece rap değil, pop parçalar da söylemesi istenince yarışmadan çekildi. "Rap Dersi" parçasında bu konuya da sert bir şekilde değindi.

Erman Altınoğlu ile birlikte yaptıkları "Eksik Etek" adlı parça sosyal medyada rap dinleyicisi tarafından sevildi ve çok dinlendi, bir yandan da kadın düşmanlığı ve cinsiyetçilik içerdiği gerekçesiyle eleştirildi.

Askerlik hizmetini yerine getirdikten sonra, 2001-2009 arasındaki eski ve yeni parçalarını içeren Enderground ve İçinde Patlar adlı CD'leri kendi imkânlarıyla kaydetti. İlk rap albümünü 2010 yılında çift CD formatında, underground olarak yayımladı. Albümde bulunan "Çıktık Yine Yollara" parçasına klip çekti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 100. yıl dönümü için yazdığı "Parla (100. Yıl Marşı)" adlı marşı, Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon programında 26 Ekim 2023'te seslendirdi

NORM ENDER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun 2026/73811 soruşturma dosyası kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara yönelik” Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 şüpheli hakkında yakalanmalarına yönelik 09.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak arama el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan arama el koyma faaliyetlerinde 11 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 2 şüphelinin firar durumda arandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmiştir. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm suç türlerinde olduğu gibi kamunun sağlığına karşı işlenen suçlara ilişkin de soruşturmalar kararlılıkla ve titizlikle devam etmektedir."