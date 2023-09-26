Nuri Bilge Ceylan'dan Bakan Ersoy'a ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nuri Bilge Ceylan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ersoy, o anları sosyal medyadan paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 10:38
Nuri Bilge Ceylan'dan Bakan Ersoy'a ziyaret
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nuri Bilge Ceylan ile bir araya geldi. Ersoy, Ceylan ile yaptıkları görüşmede, sinema sektörünün ulusal ve uluslararası başarılarını çok daha iyi seviyelere ulaştırabilmek için değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti. 

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sinemamızın ödüllü yönetmenlerinden Sayın Nuri Bilge Ceylan ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Sinema sektörümüzün ulusal ve uluslararası başarılarını çok daha iyi seviyelere ulaştırabilmek için değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."


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Nuri Bilge Ceylan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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