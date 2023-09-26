Nuri Bilge Ceylan'dan Bakan Ersoy'a ziyaret
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nuri Bilge Ceylan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ersoy, o anları sosyal medyadan paylaştı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nuri Bilge Ceylan ile bir araya geldi. Ersoy, Ceylan ile yaptıkları görüşmede, sinema sektörünün ulusal ve uluslararası başarılarını çok daha iyi seviyelere ulaştırabilmek için değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sinemamızın ödüllü yönetmenlerinden Sayın Nuri Bilge Ceylan ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Sinema sektörümüzün ulusal ve uluslararası başarılarını çok daha iyi seviyelere ulaştırabilmek için değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."
Sinemamızın ödüllü yönetmenlerinden Sayın Nuri Bilge Ceylan ile Bakanlığımızda bir araya geldik.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) September 25, 2023
Sinema sektörümüzün ulusal ve uluslararası başarılarını çok daha iyi seviyelere ulaştırabilmek için değerlendirmelerde bulunduk.
Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/642JMZ1Odh
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