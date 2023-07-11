Nuri Bilge Ceylan'ın sergisi İstanbul Modern'de açıldı

Yayınlanma: 11.07.2023 - 16:55

Güncelleme: 11.07.2023 - 16:55

“Başka Bir Yerde”, günümüz sinemasının en özgün yönetmenlerinden biri olan Nuri Bilge Ceylan’ın daha önce gösterilmemiş yeni fotoğraflarına ev sahipliği yapıyor. Sergi, sanatçının bugüne kadarki çalışmalarından farklı olarak Türkiye’nin yanı sıra, Hindistan, Gürcistan, Çin, Fas, Rusya gibi dünyanın farklı coğrafyalarında çektiği 22 portreden oluşan bir seçkiye yer veriyor. Serginin küratörlüğünü İstanbul Modern Fotoğraf Küratörü ve Bölüm Yöneticisi Demet Yıldız Dinçer üstlendi.

Oya Eczacıbaşı, yeni binadaki ilk sergide Ceylan'ın fotoğraflarına yer verilmesinin önemine işaret ederek, "Sinemada olduğu gibi, fotoğraf alanında da özgün çalışmalara imza atan Ceylan'ın, dünyanın farklı noktalarında çektiği fotoğraflarla bize kapılarını açtığı hayal dünyası, yeni binamızdaki fotoğraf galerimizin sanatseverlere sunacağı deneyime özel bir katkıda bulunacak" ifadelerini kullandı.

BAŞKA YER

Serginin ve serinin başlığındaki “başka yer”, sanatçının seyahat ettiği ülkeleri hatırlatırken, yönetmenin filmlerinde sıklıkla karşılaştığımız “başka bir yerde” olmayı arzulayan karakterlere de gönderme yapıyor.



Fotoğrafı çeken kişiye, dolayısıyla da bize tam karşıdan bakan bu özneler aracılığıyla insanların yaşadıkları hayat mücadelelerini, yalnızlıklarını, zaman zaman can sıkıntılarını ve melankolilerini görünür kılan Ceylan, coğrafyalar arasındaki farklılıklardan ziyade ortak duygulara odaklanıyor.

