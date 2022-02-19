O fotoğraf gündem olmuştu: Yangından kedisiyle kurtulan 'Ali Dede'den haber var
Yaklaşık 4 yıl önce Bolu, Mudurnu'daki evinde sobayı tutuşturmaya çalıştığı sırada çıkan yangında evi yanan ve alevlerden kedisi ile kurtulan Ali Meşe, oğlunun yanında yaşamını sürdürüyor. Kedileri köyde kalan Ali Dede, komşularının kedilerini severek özlem gideriyor.
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde yaşayan 87
yaşındaki Ali Meşe, 17 Ocak 2018'de evindeki sobayı benzinle tutuşturmak
istemiş, alevlerin birden parlaması üzerine çıkan yangın itfaiye ekiplerince
söndürülmüştü.
Meşe, ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangında
kedisinin kurtulmasıyla teselli bulmuştu. Meşe'nin söndürme çalışmalarını
kucağına aldığı kedisine sarılarak gözyaşı dökerek izlemesi, görenleri derinden
etkilemişti.
FOTOĞRAF DÜNYA BASININDA GÜNDEM OLMUŞTU
Yerel ve ulusla çapta yardım kampanyaları başlatılan Meşe'nin yaşadığı süreç, Türkiye ve dünya basınında da yer bulmuştu. Meşe, daha sonra Mudurnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde ve yardımseverlerin katkılarıyla inşa edilen eve taşınmıştı.
OĞLU İLE BERABER YAŞIYOR
Kedisini kucağında taşırken çekilen fotoğrafıyla hafızalara
kazınan Ali Dede, Bolu kent merkezinde ikamet eden oğlu Ahmet Meşe ile birlikte
yaşıyor. Kedileri köyünde kalan Ali Dede, kendisini ziyarete gelen komşularının
kedilerini ve sokaktaki kedileri severek özlem gideriyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle evden dışarıya çıkamayan, çocukları ve torunlarıyla zaman geçiren Meşe'yi oğlu Ahmet Meşe zaman zaman köyüne götürmeyi ihmal etmiyor.
Ali Meşe, evde canının çok sıkıldığını, dışarıya çıkmak istediğini söyleyerek, evde oturarak, uyuyarak ve kedisiyle zaman geçirdiğini, karların erimesini beklediğini, karların erimesiyle dışarı çıkmak istediğini anlattı.
Babasının sağlık durumunun çok iyi olduğunu aktaran Ahmet Meşe de çıkan yangından sonra babasının yeni eve gittiğini, yeni evi çok beğendiğini, havaların soğuk olması nedeniyle babasının kendisiyle yaşadığını kaydetti.
Meşe, kar yağmadan önce babasının dışarıya çıktığını belirterek, "Yollarda kar olduğu için babam dışarıya çıkmıyor. Kar yağmadan önce markete giderek alışveriş yapabiliyor, torunları için şekerler alıyordu. Şimdi ise evde zaman geçiriyor. Babam kedileri çok sever. Kucağına aldığı zaman öper, koklar" dedi.
İlgili Haberler
- 98 yaşında biber gazıyla tanışan Ali Dede yaşadıklarını anlattı
- Yangından kurtulan kedisine sarılıp ağlayan Ali dede taburcu oldu
- Yangında üşüten Ali Dede hastaneye kaldırıldı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Tabip Odası’ndan aile hekimlerine tam destek
- Suç duyurusunda bulunmuştu, karar değiştirdi
- Bakan Nebati’den G20 toplantısında vergi mesajı
- Ata Demirer'den Takvim gazetesine '50' yanıtı
- DSÖ'den Afrika için mRNA merkezi açıklaması
- RTÜK Başkanı Şahin'den Taşçı'ya 'Sezen Aksu' yanıtı
- İsrail ordusu: Kuzeyde saldırı ikaz sirenleri çaldı
- Vitrindekiler...
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun düşünce dünyası
- Korkunç general mi büyük dahi lider mi?