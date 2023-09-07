O isim 4. kez yarışıyor: Survivor All Star 2024’ün ikinci yarışmacısı belli oldu!

Yayınlanma: 07.09.2023 - 12:46

Güncelleme: 07.09.2023 - 12:48

Survivor 2023, 13 Haziran akşamı yapılan final programı ile sona ermiş ve kıyasıya mücadelenin kazananı Nefise olmuştu.

Bu yıl düzenlenecek Survivor All Star'da ise kimlerin yarışacağı ise merak konusu olmuştu.

Survivor All Star 2024’ün ikinci yarışmacısı belli oldu. Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'nin Survivor All Star 2024'te yarışacağını açıkladı. Nagehan Karadere Survivor'da 4.kez yarışacak.

Ilıcalı paylaşımında "Nagihan Karadere Survivor All Star 2024’te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım :)" ifadelerini kullandı.

İlk yarışmacının Nihat Altınkaya olacağı açıklanmıştı.

Ilıcalı "Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi