O Ses Almanya'ya damga vuran Türk yarışmacı
Almanya'da yaşayan Türk yarışmacı Zeynep Avcı 'O Ses Almanya'da sesi ve dikkat çeken yorumuyla döndürdüğü 4 jüriyi de büyüledi. Şarkısını okuduğu Tan Taşçı da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Avcı'yı tebrik etti.
Almanya'da yayınlanan The Voice of Germany yarışmasına katılan Türk asıllı Zeynep Avcı, başarısıyla alkış topladı. Tan Taşçı'nın 'Yalan' isimli şarkısını okuyan Avcı, performansıyla tüm jürileri döndürmeyi başardı.
Sesiyle yarışmada dikkat çeken Avcı, jürileri kendine hayran bıraktı. Avcı'nın performansından çok etkilenen jüri üyeleri, kollarını uzatarak tüylerinin diken diken olduğunu gösterdi.
"ÇOK DUYGULANDIM"
Tan Taşçı da yarışmada şarkısını okuyan Zeynep Avcı'yı sosyal medyadan tebrik etti.
Taşçı, paylaşımında "çok duygulandım. Tebrikler" ifadesini kullandı.
Çok duygulandım.— Tan Taşçı (@TanTasci) October 8, 2021
Tebrikler #ZeynepAvcı pic.twitter.com/bQylJTxFxq
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