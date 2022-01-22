O Ses Türkiye 2021 şampiyonu belli oldu
O Ses Türkiye final bölümünde O Ses Türkiye Şampiyonu belli oldu. O Ses Türkiye'de yarışmayı kazanan isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.
Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç ve Murat Boz'un jüri olarak yer aldığı O Ses Türkiye yarışmasın dün akşam final yaptı. Dört jüri üyesinin takımından da yarışmacının bulunduğu final gecesi ilk şarkılarını söyleyen Mustafa, Hakkı, Devrim Seyrek, Anastasiya, Yunus Emre, Wafa Benradja, Mert Yenihayat, Yaşam Hancılar, Şevval Ekiz ve Hasan Koçak arasından 6 isim SMS oylarıyla belirlendi ve O Ses Türkiye şampiyonu olmak için yeniden sahneye çıktı.
Bu altı isim arasından Hasan Koçak, Hakkı İlek, Mert Yenihayat ve Devrim Seyrek ilk 4'e adını yazdırdı, Şevval Ekiz ve Mustafa Açıkgöz yarışmaya veda etti.
O Ses Türkiye'de yarı finalde yapılan eleme ile finale kalan son dört yarışmacı belli oldu. Hasan Koçak, Devrim Seyrek, Mert Yenihayat, Hakkı İlek tekrar yarışarak finale kasan iki isim belirlendi.
O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU?
O Ses Türkiye şampiyonu olmak için son kez sahneye çıkan Hasan Koçak ve Devrim Seyrek arasında gerçekleşen SMS oylamasında en fazla oyu alarak O Ses Türkiye birincisi olan isim Hasan Koçak oldu.
Şampiyon olduktan sonra duygularını dile getiren Hasan Koçak "Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Artvin'den küçük bir köyden geliyorum. Benim babam orada cami imamı ve beni o kadar güzel destekledi. Herkese tüm Türkiye'ye örnek olursa çok sevinirim. Ve en büyük alkış Oğuzhan Koç'a. Çok gururluyum." dedi.
HASAN KOÇAK KİMDİR?
O Ses Türkiye 2021’e katılan Hasan Kolçak, 23 yaşında ve yarışmaya Erzurum’dan katılıyor. Aslen Artvinli olan Hasan Kolçak, Erzurum Atatürk Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde okuyor. O Ses Türkiye’ye 2016’den beri başvuran isim, bu sene yarışmaya katılmaya hak kazanmış.
O Ses Türkiye’nin beşinci bölümünde sahneye çıkan Hasan Kolçak, “BU KIZ BENİ SEVER” adlı şarkıyı seslendirdi. Bu performansıyla dört jüri üyesini de döndürdü. O Ses Türkiye’de ilk turu geçen Hasan Kolçak, Oğuzhan Koç’u seçti. Finale kalan Hasan Koçak O Ses Türkiye'nin şampiyonu oldu.
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