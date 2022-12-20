O Ses Türkiye 2023 'yılbaşı özel' programına katılacak ünlüler belli oldu
O Ses Türkiye'nin geleneksel yılbaşı özel programına hangi ünlülerin katılacağı belli oldu.
Acun Ilıcalı'nın her yıl yılbaşında ekrana getirdiği O Ses Türkiye programında bu yıl hangi ünlülerin yarışacağı belli oldu.
31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yılbaşı özel programında dikkat çeken isimler yer aldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programında yarışacak ünlüler şöyle;
Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Selin Şekerci, Nilsu Berfin Aktaşi Büşra Pekin ve Aslıhan Malbora yarışmada performans sergileyecek.
Eser ve Berfu Yenenler'in Çift Terapisi adlı gösterilerini sahneleyeceği yarışmada ayrıca sosyal medya fenomenleri Cemal Can ile Danla Biliç de şarkı söyleyecek.
Ayça Ayşin Turan'ın da sürpriz yapıp katılmaktan vazgeçtiği yarışmada olabileceği de söylentiler arasında.
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