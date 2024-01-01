O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu? 2024 O Ses Türkiye yılbaşı özel programı birincisi hangi ünlü oldu?
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde, sanat dünyasının sevilen isimleri birbirinden başarılı performans sergiledi. Sanat dünyasının sevilen isimlerinin performansları ile yılbaşı gecesine renk kattığı gecenin sonunda en çok oyu alan yarışmacıya sahip jüri üyesi gecenin şampiyonu oldu. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu? 2024 O Ses Türkiye yılbaşı özel programı birincisi hangi ünlü oldu?
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle TV8'de yerini aldı. Ebru Gündeş, Murat Boz, Meryem Uzerli ve Acun Ilıcalı'nın da jüri koltuğunda yer alacağı programda birbirinden ünlü isimler sahne aldı. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu? 2024 O Ses Türkiye yılbaşı özel programı birincisi hangi ünlü oldu?
O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM, BELLİ OLDU MU?
TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı 31 Aralık 2023 Pazar akşamı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümüyle ekranlara geldi.
O Ses Türkiye Yılbaşı Şampiyonu jüri üyesi Ebru Gündeş oldu.
O SES TÜRKİYE YILBAŞI YARIŞMACILARI
Gizem Örge–Aslı Kalaç, Kerem Alışık, Bengi-Sarp Apak, Devrim Özkan, Enis Arıkan, Özgü Kaya, Evrim Alasya, İbrahim Büyükak-Yasemin Sakallıoğlu, Ceren Karakoç, Gupse Özay-Esra Ruşan-Hazal Türesan-Onur Gürçay, Buse Meral, Şifanur Gül ve Özge Özacar sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyledi.
Kubat, Norm Ender ve INJI'nin birbirinden güzel şarkıları ile eşlik etti.
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