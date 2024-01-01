Yayınlanma: 01.01.2024 - 12:53

Güncelleme: 01.01.2024 - 12:53

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle TV8'de yerini aldı. Ebru Gündeş, Murat Boz, Meryem Uzerli ve Acun Ilıcalı'nın da jüri koltuğunda yer alacağı programda birbirinden ünlü isimler sahne aldı. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu? 2024 O Ses Türkiye yılbaşı özel programı birincisi hangi ünlü oldu?

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM, BELLİ OLDU MU?

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı 31 Aralık 2023 Pazar akşamı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümüyle ekranlara geldi.

O Ses Türkiye Yılbaşı Şampiyonu jüri üyesi Ebru Gündeş oldu.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI YARIŞMACILARI

Gizem Örge–Aslı Kalaç, Kerem Alışık, Bengi-Sarp Apak, Devrim Özkan, Enis Arıkan, Özgü Kaya, Evrim Alasya, İbrahim Büyükak-Yasemin Sakallıoğlu, Ceren Karakoç, Gupse Özay-Esra Ruşan-Hazal Türesan-Onur Gürçay, Buse Meral, Şifanur Gül ve Özge Özacar sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyledi.

Kubat, Norm Ender ve INJI'nin birbirinden güzel şarkıları ile eşlik etti.