Odanın nemini yüzde 30 artırıyor: Kışın ev içinde kurutulan çamaşırlar ciğerleri tehdit ediyor... Uzmanlardan 'nem' uyarısı!

Kış mevsiminde dışarıda kurumayan çamaşırlar, mecburen oturma odalarına veya yatak odalarına kurulan askılıklara alınır. Isınmak için pencerelerin de kapalı tutulması, evin içindeki nem dengesini bozar. Araştırmalar, bir makine dolusu ıslak çamaşırın ev ortamındaki nem oranını ortalama %30 seviyesinde artırdığını göstermektedir.

Bu durum, sadece duvarlarda küf oluşumuna değil, aynı zamanda solunum yollarında tahrişe ve alerjik reaksiyonlara zemin hazırlar. Özellikle astım hastaları ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler için ev içi kurutma yönteminin risk taşıdığı vurgulanmaktadır.

GİZLİ TEHLİKE: ASPERGİLLOZ MANTARI

Nemli ortamlar, küf sporlarının üremesi için ideal alanlardır. Nemli giysilerin üzerinde ve kurutuldukları odada mantar türünün sporlarının hızla çoğaldığı bilinmektedir. Bu sporların solunması durumunda, akciğer enfeksiyonlarına ve nefes darlığına neden olabilen bir rahatsızlık riskinin arttığı ifade edilmektedir.

DETERJAN KİMYASALLARI HAVAYA KARIŞIYOR

Çamaşırlar kururken içerdikleri su buharlaşarak havaya karışır. Ancak buharlaşan sadece su değildir; deterjan ve yumuşatıcıların içeriğinde bulunan kimyasal bileşenler (uçucu organik bileşikler) de oda havasına yayılmaktadır. Bu kimyasalların sürekli solunmasının, baş ağrısı ve boğaz kuruluğu gibi şikayetleri tetikleyebileceği belirtilmektedir.

ENERJİ FATURASINI KABARTIYOR

Çamaşırların daha hızlı kuruması amacıyla kalorifer peteklerinin üzerine serilmesi, sık yapılan hatalardan biridir. Peteklerin üzerinin kapatılması, ısının odaya yayılmasını engeller. Bu durum, evin ısınmamasına ve kombinin daha fazla çalışarak doğal gaz faturasının yükselmesine neden olmaktadır. Ayrıca petek ısısı, kumaş dokusunun sertleşmesine ve yıpranmasına yol açabilir.

SAĞLIKLI KURUTMA İÇİN NE YAPILMALI?

Kış aylarında çamaşır kuruturken sağlığı ve ev hijyenini korumak adına şu yöntemlerin uygulanması önerilmektedir:

Ekstra Sıkma Uygulanmalı: Çamaşırlar makineden çıkarılmadan önce mümkün olan en yüksek devirde ilave bir sıkma işlemine tabi tutulmalıdır. Böylece kumaştaki su miktarı azaltılarak kuruma süresi kısaltılabilir.

Gündüz Saatleri Tercih Edilmeli: Çamaşırların, güneş ışığının olduğu sabah saatlerinde yıkanması ve kurutulması daha uygundur.

Doğru Oda Seçimi: Kurutma askısı, yatak odası veya oturma odası gibi sürekli vakit geçirilen alanlar yerine; kullanılmayan bir odaya veya mümkünse kapalı bir balkona yerleştirilmelidir.

Sık Havalandırma: Çamaşırların asılı olduğu odanın penceresi, dışarısı soğuk olsa bile günde en az 2-3 kez açılarak içerideki nemli havanın tahliye edilmesi sağlanmalıdır.

Nem Alıcı Cihaz veya Bitki Desteği: Ovadaki nemi dengelemek için nem alma cihazlarından veya nem emici özelliği bulunan bitkilerden faydalanılabilir.