Ödemiş Ovası'nda hasat ve ekim tarihleri çakıştı: Üreticiler tarlalarda adeta zamanla yarışıyor...

Yaklaşık 110 bin dekar arazide yıllık ortalama 400 ila 450 bin ton üretim gerçekleşen bölgede her yıl kışlık ve yazlık olmak üzere iki dönem halinde yapılan patates üretimi, bu yıl iklim koşulları nedeniyle sıra dışı bir takvime dönüştü.

Şubat ayı boyunca etkili olan yoğun yağışlar sonucunda patates tarlaları su altında kaldı. Üreticiler çamurlu tarlalarda hasat yapamadığı için kışlık patatesin hasadı yaklaşık bir ay gecikti.

Yağışların kesilmesiyle birlikte tarlaya girebilen çiftçiler, bir yandan geç kalan kışlık ürünleri toprak altından çıkarırken diğer yandan yazlık olarak tabir edilen yeni sezonun ekim hazırlıklarını sürdürüyor.

Ödemiş Ovası'nda tarlaların bir bölümünde hasat devam ederken bazılarında ise toprak sürme, gübreleme ve patates tohumu ekme işlemleri aynı anda gerçekleştiriliyor.

Üreticiler hem mahsulü piyasaya sürmek hem de yeni sezonun ekim takvimini kaçırmamak için aile boyu tarlalarda yoğun mesai harcıyor.

Ödemiş Ziraat Odası Başkanvekili Mehmet Dinlenmez, AA muhabirine, ilçenin üretim potansiyelinin bölge ekonomisi için önemli olduğunu, hem hane tüketimi hem de sanayi için üretim yaptıklarını söyledi.

Şubattaki yoğun yağışların coğrafi işaretli Ödemiş patatesinde iş takvimini etkilediğini dile getiren Dinlenmez, "Şubat ayının bol yağışlı ve bereketli geçmesi sebebiyle hem ekim hem de hasat işlemlerinde yaklaşık bir aylık bir aksama yaşandı. Bu durum, söküm ve ekim çalışmalarının aynı döneme denk gelmesine neden oldu. Şu an patates üreticilerimizin en yoğun çalıştığı haftalardayız." dedi.

Piyasadaki fiyat değişimlerine de değinen Dinlenmez, bir ay önce tarlada 10-12 lira seviyelerinde olan patates fiyatlarının, sökümlerin yoğunlaşmasıyla bu hafta 7-8 lira bandına gerilediğine dikkati çekti.

Üretici Rıfat Alim Kuzulu ise kışlık ürünlerin hasadını yaparken eş zamanlı olarak yazlık ekime başladıklarını belirtti.

Kuzulu, 70 dekarlık alanda 30 tonluk tohum ekimi gerçekleştirdiklerini aktararak, "Alacağımız verim, yerin bereketine ve kullandığımız tohumun kalitesine göre değişiyor ancak toprağımızı boş bırakmadan üretime devam ediyoruz. Ürettiğimiz patatesleri anlaşmalı olarak cips fabrikalarına veriyoruz." ifadelerini kullandı.