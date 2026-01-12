Cumhuriyet Gazetesi Logo
Oğlu duyurdu: Usta sanatçı Haldun Dormen entübe edildi

Oğlu duyurdu: Usta sanatçı Haldun Dormen entübe edildi

12.01.2026 14:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Oğlu duyurdu: Usta sanatçı Haldun Dormen entübe edildi

Geçen günlerde enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınan 97 yaşındaki Haldun Dormen'in entübe edildiği açıklandı.

Sanatçı Haldun Dormen, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu. 

97 yaşındaki usta sanatçının entübe edildiği açıklandı. Açıklamayı oğlu Ömer Dormen sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Dormen, “Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi” dedi. 

"YAPARSIN ŞEKERİM!"

Ömer Dormen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin."

Image

İlgili Konular: #entübe #Haldun Dormen