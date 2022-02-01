Oğlum dizisinin yayın tarihi belli oldu
Canan Ergüder, Feyyaz Duman ve Songül Öden gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran Show TV'nin yeni dizisi 'Oğlum'un yayın tarihi belli oldu.
İzleyenlerin ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkilerine tanık olacağı ‘Oğlum’un ilk bölümünün ekranlara gelmesine az bir süre kala diziden yeni tanıtım yayınlandı.
Proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız’ın üstlendiği; Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’ın kaleminin Gökçen Usta’nın rejisiyle buluştuğu ‘Oğlum’ duygu yüklü hikayesiyle 9 Şubat Çarşamba akşamı 20.00’de Show TV’de başlıyor.
OĞLUM DİZİSİNİN KONUSU NE?
Bir umut hikayesi olarak yola çıkan dizinin tanıtımında iki farklı aile gözler önüne serilirken yaşanılan acı bir olayın da ipuçları veriliyor. Bir trajediyle değişen hayatları merkezine alacak dizi, seyirciye karmaşık duyguları bir arada tattıracak.
OĞLUM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Oğlum dizisinin oyuncuları arasında; Nihal Yalçın, Feyyaz Duman, Songül Öden, Tümur Acar, Canan Ergüder, Serhat Teoman, Kubilay Aka yer alıyor.
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