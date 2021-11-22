Kanseri yenen Canan Ergüder setlere dönüyor: Yeni projesi belli oldu

22 Kasım 2021 Pazartesi, 14:17

Menajerimi Ara dizisi esnasında meme kanserine yakalandığını açıklayan ve uzun süredir kemoterapi gören oyuncu Canan Ergüder, tedavisini tamamlamıştı. Ergüder'ün yeni bir diziyle setlere döneceği iddia edildi.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Show TV'de ekrana gelmesi planlanan dizi duygusal hikâyesiyle dikkat çekiyor. Anne ve çocuğun ölümsüz bağı üzerinden kurgulanan dizide dar gelirli bir ailenin 6 yaşındaki oğlu Kaan ve maddi durumu iyi olan başka bir ailenin 12 yaşındaki bilgisayar oyunu düşkünü oğlu Cem'in dramatik hikâyesi beyazcama taşınacak. İki çocuğun yolları tesadüfen kesişiyor ve ardından korkunç bir olay gerçekleşiyor.

PEDAGOGU CANLANDIRACAK

Dizinin aynı zamanda anlatıcısı olan Pedagog Demet'ini Canan Ergüder canlandıracak. Meme kanserini yenen Ergüder böylece aylar sonra ilk kez sete dönecek.

Ayrıca Kaan'ın babası İlyas'ı da Timur Acar canlandıracak.

Diğer önemli rolleri yani Kaan'ın annesi Melike, ablası Ceren, Cem'in annesi Zeynep, babası Tuğrul ile polis Sedat karakterlerini kimlerin canlandıracağı ise merak konusu.