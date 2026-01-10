Öğrenciler tarafından yetiştirildi: İlk hasadı yapıldı

Uygulamalı eğitim kapsamında öğrenciler ve öğretmenlerin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen proje, hem mesleki eğitime katkı sundu hem de üretim odaklı eğitim anlayışının somut bir örneğini ortaya koydu. Hasat programına katılan İlçe Millî Eğitim Müdürü Şenel Bulut, mantar üretim alanında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında okul idarecileri ve öğretmenlerden detaylı bilgi aldı.

Öğrencilerin üretimin her aşamasında aktif rol almasının önemine dikkat çeken Müdür Bulut, "Bu tür projeler mesleki ve teknik eğitimin niteliğini artırmaktadır. Öğrencilerimizin sadece teorik bilgiyle değil, uygulamalı üretim süreçleriyle de yetişmesi son derece kıymetli. Burada emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu çalışmalar, gençlerimizin gelecekte istihdama daha hazır bireyler olarak yetişmesine önemli katkı sağlıyor" dedi.

Tarım Teknolojileri Alanı öğretmenleri ise, mantar yetiştiriciliği projesinin öğrencilerin sorumluluk bilincini geliştirdiğini, ekip çalışmasını pekiştirdiğini ve tarımsal üretim konusunda önemli bir deneyim kazandırdığını ifade etti. Proje kapsamında yetiştirilen kültür mantarlarının hem eğitim amaçlı kullanıldığı hem de ilerleyen süreçte okul döner sermayesine katkı sağlamasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.