Öğrenciler, yurt odalarının ışıklarıyla '1919' yazdı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 107’nci yıl dönümü dolayısıyla Kars genelinde kutlamalar yapılırken, Kafkas Üniversitesi’nde öğrenim gören, Serhat ve Murat Çobanoğlu Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, bayram coşkusunu dev koreografiyle taçlandırdı.

Akşam saatlerinde organize olan kız öğrenciler, yurt binasının ön cephesine bakan oda ışıklarını koordineli şekilde açıp kapattı.

Hummalı çalışmanın ardından yurt binasının pencerelerinden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak 'Milli Mücadele'yi başlattığı yıl olan '1919' tarihi belirdi.

Karanlığı aydınlatan dev '1919' yazısı, ilgi topladı. Öğrenciler, gençliğin Ata'sına ve Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığını bu görsel hafızayla bir kez daha hatırlamak istediklerini dile getirdi.