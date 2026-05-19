Öğrenciler, yurt odalarının ışıklarıyla '1919' yazdı

19.05.2026 14:23:00
DHA
Kars'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Serhat ve Murat Çobanoğlu Kız Öğrenci Yurdu ile İpek Yolu Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, odalarının ışıklarıyla yurt binasında '1919' tarihini oluşturdu.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 107’nci yıl dönümü dolayısıyla Kars genelinde kutlamalar yapılırken, Kafkas Üniversitesi’nde öğrenim gören, Serhat ve Murat Çobanoğlu Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, bayram coşkusunu dev koreografiyle taçlandırdı.

Akşam saatlerinde organize olan kız öğrenciler, yurt binasının ön cephesine bakan oda ışıklarını koordineli şekilde açıp kapattı.

Hummalı çalışmanın ardından yurt binasının pencerelerinden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak 'Milli Mücadele'yi başlattığı yıl olan '1919' tarihi belirdi.

Karanlığı aydınlatan dev '1919' yazısı, ilgi topladı. Öğrenciler, gençliğin Ata'sına ve Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığını bu görsel hafızayla bir kez daha hatırlamak istediklerini dile getirdi.

#Kars #19 Mayıs #KYK yurdu