Öğrenince böreği artık hep böyle pişireceksiniz.. Çıtır çıtır oluyor

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 20:46

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 20:46

Börek pişirmek biraz zahmetli. Özellikle fırın temizliği çok can sıkıcı olabiliyor. Tavada börek yapmak ise sanıldığı kadar zor değil. Çıtır çıtır bir börek tarifi arıyorsanız hemen tava böreğini deneyebilirsiniz.

Yemek.com sitesinde yer alan bir içerikte; Hazır yufkayla yapılan tava böreğinin tarifi paylaşıldı. Çıtır çıtır tava böreği için işte bilmeniz gereken her şey!

Tava böreği için malzeme listesi:

2 Adet Yufka

2 Adet Yumurta

1 Yemek Kaşığı Yoğurt

Yarım Çay Bardağı Süt

Yarım Çay Bardağı Sıvı yağ

Rendelenmiş İzmir Tulumu Peyniri

Rendelenmiş Kaşar Peyniri

Tava böreğinin hazırlanışı:

*Böreği pişireceğiniz tavayı sıvı yağ ile yağlayın.

*1 adet yufkayı bütün olarak kenarları sarkacak şekilde tavaya yerleştirin.

*Diğer yufkayı 4 eşit parçaya ayırın.

*Bir kapta yumurta, yoğurt, süt ve sıvı yağı çırpın. Parçaya ayırdığınız yufkadan 2 parçayı bu karışıma bulayıp tavaya yerleştirin.

*Üzerine rendelenmiş peynirleri ilave edin.

*Geriye kalan 2 parça yufkayı da aynı karışıma bulayarak peynirlerin üzerine 2 kat olacak şekilde yerleştirin.

*Son olarak tavanın etrafında kalan yufkayı da kuru bir şekilde üzerine kapatın.

*Kısık ateşte üzerine bir kapak kapatarak altı kızarıncaya kadar pişirin.

*Daha sonra tavayı tekrar yağlayıp diğer tarafını çevirerek aynı şekilde altı kızarıncaya kadar pişirin.

*Sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.