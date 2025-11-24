Öğretmenlerini sosyal medyadan 53 yıl sonra buldular, Türk Bayrağı ile karşıladılar

Karasu İlkokulu’nun 1972-1977 dönemi öğrencileri, 53 yıl aradan sonra sınıf öğretmenleri Şenel Metin ile Karasu’da bir araya geldi. Sosyal medya üzerinden ulaştıkları emekli öğretmenlerini özel araçla Lüleburgaz’daki evinden alarak Karasu’ya getiren öğrenciler, el dokuması Türk bayrağı hediye ederek duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

DİJİTALDE BULUŞTULAR, ÖZEL ARAÇLA GETİRDİLER

Bolu Kız İlköğretim Okulu’ndan mezun olduktan sonra 1970 yılında Karasu Köyü İlkokulu’nda göreve başlayan 73 yaşındaki Şenel Metin ile eşi emekli ziraat teknisyeni 75 yaşındaki Necati Metin, yıllar sonra Karasu’ya gelerek eski öğrencileriyle buluştu. Karasu Mahallesi sakinlerinden Burhan Koç öncülüğündeki dönem arkadaşları, sosyal medya üzerinden ulaştıkları öğretmenlerini Lüleburgaz’dan özel araçla alıp Karasu’ya getirerek büyük bir vefa örneği sergiledi.





GELEMEYENLER CANLI BAĞLANTIYLA KATILDI

Dönem öğrencilerinden Burhan Koç, “1972-1977 eğitim döneminde aynı sınıfta okuduğumuz 41 öğrenci arkadaşımızdan 27’sini ve Şenel öğretmenimizi Karasu’da buluşturduk. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan 14 arkadaşımızla da canlı bağlantı kurduk. 53 yıl öncesine giderek anılarımızı tazeledik. Öğretmenimizle aynı okul bahçesinde yeniden buluşmak, unutulmaz bir vefa örneği oldu” dedi. Koç, etkinliğe katkı sunan Kaymakam Mehmet Uğur Arslan’a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici’ye, Şube Müdürü Ergün Demir’e ve tüm dönem arkadaşlarına teşekkür etti.





TÜRK BAYRAĞI İNMEYECEK

Karasu Mahallesi Muhtarı Şefik Kır ve öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına Şenel Metin’e plaket takdim etti. Ayrıca 5. sınıf dönemlerinde Anıtkabir ziyareti sırasında çekilen Türk bayrağı fotoğrafı, şehit ve gazi ailelerine ithaf edilen bir şiir kitabı ve dönem sınıf fotoğrafı da çerçevelenerek öğretmenlerine hediye edildi.

El yapımı Türk bayrağını öperek teslim alan Şenel Metin, “Okulumuzda Bahattin Yıldırım, Feride Çeltik Özeken, Hayri Göksal, Mustafa Çetinkaya, Emine Ekşioğlu, soyadını hatırlayamadığım Nazlı öğretmen, Nevzat öğretmen ve Naciye öğretmen ile birlik içinde çalıştık. Hayatta olanlara sevgi ve selamlar, aramızdan ayrılanlara rahmet diliyorum. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Bayrağımız hiç inmesin, her zaman dalgalansın” diyerek duygularını paylaştı.