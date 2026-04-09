İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında oyuncu Burak Deniz, Hafsanur Sancaktutan ile müzisyen Emircan Can İğrek ve Emre Fel'in de yer aldığı çok sayıda isim gözaltına alındı. Peki, Ogün Alibaş kimdir? Sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş neden gözaltına alındı?

OGÜN ALİBAŞ KİMDİR?

Ogün Alibaş 1993 yılında doğmuştur. Alibaş, sosyal medyada içerik üreticisi olarak tanınan ve geniş bir takipçi kitlesine sahip bir fenomendir. Yaratıcı içerikleriyle özellikle YouTube ve Instagram platformlarında dikkat çekmektedir.

OGÜN ALİBAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında bu sabah bir operasyon daha düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında oyuncu Burak Deniz, Hafsanur Sancaktutan ile müzisyen Emircan Can İğrek ve Norm Ender, fenomen Ogün Alibaş'ın da yer aldığı çok sayıda isim gözaltına alındı. Öte yandan hakların gözaltı kararı olan Sinem Ünsal, Somer Sivrioğlu ve Ahsen Eroğlu'nun henüz gözaltına alınamadığı aktarıldı.