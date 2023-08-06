Oğuzhan Uğur, dünyaca ünlü robot Sophia'nın programa katılacağını duyurdu
Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Sophia'nın 'Mevzular Açık Mikrofon'a katılacağını duyurdu.
Babala TV'de yaptığı ve milyonlarca izlenen programlarla adından sıkça söz ettiren Oğuzhan Uğur, 'Mevzular Açık Mikrofon'ın yeni döneminin yakın zamanda başlayacağı bilgisini verdi.
BÖLÜMLERİN DETAYLARINI PAYLAŞTI
Sosyal medya hesabından ilk üç bölümün konuları ve konuklarını paylaşan Uğur, dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Sophia'nın konuk olacağını duyurdu.
Uğur'un paylaşımı şu şekilde:
"Mevzular Açık Mikrofon başlıyor. Ancak ilk üç bölüm için hazırlanan afişlerin hiçbirini beğenemedim =( Aranızda bu afiş işini ben hallederim diyenler varsa yardımınızı bekliyoruz. Bize afiş yapar mısınız? Paylaştığım boş afiş üzerinden ilerleyebilirsiniz.
Birinci bölüm Mülteci Meselesi. Sığınmacı karşıtı gazeteciler, Zafer Partisi temsilcileri ve sığınmacı haklarını savunan Suriyeli dernek temsilcileri karşı karşıya geliyor.
İkinci bölüm Ekonomi. Ekonomi profesörleri ve finans uzmanları salondaki gençlerin sorularını cevaplayacak.
Üçüncü bölüm en sevdiğim. Dünyaca meşhur yapay zeka robot Sophia konuğumuz oluyor. Ne istersek soruyoruz. =)
Afişleri onayladığımız an katılım paylaşımını yapacağız.
Not: Kullandığımız afişlerin ücretini muhakkak taktim edeceğiz."
Mevzular Açık Mikrofon başlıyor. Ancak ilk üç bölüm için hazırlanan afişlerin hiçbirini beğenemedim =( Aranızda bu afiş işini ben hallederim diyenler varsa yardımınızı bekliyoruz. Bize afiş yapar mısınız? Paylaştığım boş afiş üzerinden ilerleyebilirsiniz.— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) August 6, 2023
Birinci bölüm Mülteci… pic.twitter.com/NP7nvlR9kk
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