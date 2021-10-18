Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgadan ilk görüntüler ortaya çıktı

18 Ekim 2021 Pazartesi, 10:45

Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt, kardeşinin sahibi olduğu restorandaki yan komşusuyla kavga etti. Akalın, sosyal medyadan yardım talebinde bulunarak Okan Kurt'un dışarı çıkartılmadığını ve polisin de içeri girmesine izin verilmediğini ifade etti.

Çıkan kavgada Okan Kurt'un babasının arabası da parçalandı.

Çok sayıda polis ekibinin geldiği olay yerinde Kurt'un babasının arabasının silecekleri ve dikiz aynaları kırıldı. Olay yerinde basın mensuplarıyla konuşan Kurt, "Bu mu insanlık. Bakın arabayı ne hale getirmişler" dedi.

"CUMHURBAŞKANI'NIN HATRINA SUSTUK"

Kavga sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Okan Kurt, "Ben kız kardeşimin dükkanına geldim. Yandaki arkadaşlar tehdit edince aramızda bir arbede çıktı. Ondan sonrada onlar öyle kafalarına göre bir şeyler yapmaya çalıştı. Biz de öyle bir cevap verdik. Tehdit burada bir arkadaş var, ben 'Cumhurbaşkanı'nın berberiyim' diyor. 'Ben bu sokağın sahibiyim' diyor. Bizim Cumhurbaşkanı'na boynumuz kıldan ince. Bugüne kadar sustuysak da zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırına sustuk. Ama ben burada 'Bu sokağın sahibiyim' bilmem ne, bunlar doğru şeyler değil. Gelmişler burada bizi buradan çıkaracaklarmış. Aileme 'Siz buradan gideceksiniz' tehditleri. Arabamızı parçalamışlar, babamın arabasını parçalamışlar. Küçücük kız kardeşimin üzerine yürümüşler"