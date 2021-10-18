Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgadan ilk görüntüler ortaya çıktı
Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt, kardeşinin sahibi olduğu restorandaki yan komşusuyla kavga etti. Kavgada Okan Kurt'un babası Abdi Kurt'un arabasının da parçalandığı görüntülendi.
Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt, kardeşinin sahibi olduğu restorandaki yan komşusuyla kavga etti. Akalın, sosyal medyadan yardım talebinde bulunarak Okan Kurt'un dışarı çıkartılmadığını ve polisin de içeri girmesine izin verilmediğini ifade etti.
Çıkan kavgada Okan Kurt'un babasının arabası da parçalandı.
Çok sayıda polis ekibinin geldiği olay yerinde Kurt'un babasının arabasının silecekleri ve dikiz aynaları kırıldı. Olay yerinde basın mensuplarıyla konuşan Kurt, "Bu mu insanlık. Bakın arabayı ne hale getirmişler" dedi.
"CUMHURBAŞKANI'NIN HATRINA SUSTUK"
Kavga sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Okan Kurt, "Ben kız kardeşimin dükkanına geldim. Yandaki arkadaşlar tehdit edince aramızda bir arbede çıktı. Ondan sonrada onlar öyle kafalarına göre bir şeyler yapmaya çalıştı. Biz de öyle bir cevap verdik. Tehdit burada bir arkadaş var, ben 'Cumhurbaşkanı'nın berberiyim' diyor. 'Ben bu sokağın sahibiyim' diyor. Bizim Cumhurbaşkanı'na boynumuz kıldan ince. Bugüne kadar sustuysak da zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırına sustuk. Ama ben burada 'Bu sokağın sahibiyim' bilmem ne, bunlar doğru şeyler değil. Gelmişler burada bizi buradan çıkaracaklarmış. Aileme 'Siz buradan gideceksiniz' tehditleri. Arabamızı parçalamışlar, babamın arabasını parçalamışlar. Küçücük kız kardeşimin üzerine yürümüşler"
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Karadeniz'de ligin zirvesi değişti!
- Erdoğan 'cumhurbaşkanı adayı' olursa seçimi kazanır mı?
- Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı
- Kraliçe'nin personeline gönderdiği not ortaya çıktı
- Demet Akalın'ın eşi Kurt tehdit edildi
- “Hükümet, kuru kasıtlı olarak yükseltiyor”
- Valilik'ten 'ıspanak yemeyin' uyarısı
- Kılıçdaroğlu sorusuna kağıttan okuyarak cevap verdi
- Ekrem İmamoğlu'ndan sert paylaşım
- Rıdvan Dilmen'den kırmızı kart yorumu!