2025-2026 Okullar ne zaman açılacak? yaz tatilinin son günleriyle gündemde öne çıkan konu başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2025?

2025-2026 MEB Takvime göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Ayrıca ortaokul 5. sınıflar, imam hatip ortaokulları, lise hazırlık sınıfları ve 9. sınıflar için rehberlik çalışmaları yapılacak. Öte yandan çalışma takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak, 26 Haziran 2026'da sona erecek.

MEB TATİL 2025 – 2026 TAKVİMİ

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül 2025'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem, 8 Eylül 2025 Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.