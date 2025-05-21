Okyanus dibinde gizemli keşif: 10 bin yıllık piramit gizemini koruyor

Japonya'nın en batısındaki Yonaguni Adası açıklarında 1986 yılında bir dalgıç tarafından keşfedilen devasa su altı yapısı, o günden bu yana araştırmacıları ikiye böldü. Bazı bilim insanlarına göre bu yapılar, 10.000 yıl öncesine ait kayıp bir medeniyetin kalıntıları; diğer uzmanlar ise doğanın sıra dışı şekillendirme gücüne işaret ediyor.





PİRAMİT Mİ DOĞAL OLUŞUM MU?

Yapıyı yıllarca inceleyen deniz biyoloğu Masaaki Kimura, su altında basamaklı bir monolit piramit, kale ve tapınak benzeri yapılar, kemer, hatta yollarla birbirine bağlanan kompleks bir şehir altyapısı olduğunu öne sürdü. Kimura, bu yapıların Japonya’nın en eski yerleşik topluluklarından Jōmon halkı tarafından yapılmış olabileceğini iddia etti. Hatta bazı taşlarda yontma izleri, hayvan figürleri ve bir “su altı sfenksi”ne benzeyen heykeller bulunduğunu da belirtti. Kimura’nın teorisine göre bu yapıların bir kısmı, efsanevi Pasifik kıtası Mu’nun kalıntılarına da işaret ediyor olabilir.

TERS GÖRÜŞLER DE HAKİM

Ancak Boston Üniversitesi’nden jeoloji profesörü Robert Schoch bu iddialara şüpheyle yaklaşıyor. Yapının kenarlarının fazla simetrik olmadığına ve bunların çoğunun kumtaşı tabakalarının doğal çatlakları sonucu oluştuğuna dikkat çekiyor. Prof. Schoch, yapıdaki deliklerin ve izlerin, akıntılar veya deniz canlıları tarafından oluşturulmuş olabileceğini savunuyor.

BÖLGE TSUNAMİLERLE DOLU BİR GEÇMİŞE SAHİP

Kimura, bölgenin Pasifik Ateş Çemberi içinde yer aldığını ve tarih boyunca büyük tsunamilere maruz kaldığını hatırlatıyor. 1771 yılında bölgeyi vuran ve 40 metreye ulaşan dalgaların 12.000’den fazla insanın ölümüne yol açtığı biliniyor. Kimura’ya göre benzer bir doğa olayı, bu antik yapıları yüzyıllar önce suyun altına gömmüş olabilir.