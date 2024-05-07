Olanlar Oldu filminin konusu ne? Olanlar Oldu filminin oyuncuları kim?

Olanlar Oldu filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Olanlar Oldu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Olanlar Oldu filminin konusu ne? Olanlar Oldu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 09:55
Olanlar Oldu filminin konusu ne? Olanlar Oldu filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news

Olanlar Oldu filminin yönetmen koltuğunda Gün Doğa Sarı oturuyor. Peki, Olanlar Oldu filminin konusu ne? Olanlar Oldu filminin oyuncuları kim? 

OLANLAR OLDU FİLMİNİN KONUSU NE?

Zafer ve annesi Döndü Hanım Ege’nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap’tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer. Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer’in yaptığı mavi turda olanlar olur! 

Zafer ünlü dizi oyuncusu Aslı ile tanışır ve ikili arasında önüne geçilemez bir çekim başlar. Ancak Aslı Döndü Hanım'ın ideal gelini olabilecek midir? Mehtap'ın babası İbrahim'in sinsi planları da Zafer ve ailesinin peşini bırakmayacaktır. Tüm bunların üstüne Aslı'nın eski sevgilisi dde tatile dahil oluverir! Bu tatilde aşk, komedi ve talihsizlikler birbirini kovalayacaktır!

OLANLAR OLDU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Ata Demirer
  • Ülkü Duru
  • Tuvana Türkay
  • Salih Kalyon
  • Renan Bilek
  • Toprak Sergen
  • Bedir Bedir
  • Bige Önal
  • Tuna Kırlı 
  • Ali Yoğurtçuoğlu 
  • Gümeç Alpay 
  • Murat Okay 
  • Efe Akercan 
  • Derya Alabora

Olanlar Oldu filmi haberleri konusu nedir? haberleri ata demirer haberleri

İlgili Haberler

Popüler Netflix dizisi Baby Reindeer'ın konusu nedir? Richard Gadd kimdir? Baby Reindeer dizisinin oyuncuları kimler? Baby Reindeer dizisi gerçek mi?

Popüler Netflix dizisi Baby Reindeer'ın konusu nedir? Richard Gadd kimdir? Baby Reindeer dizisinin oyuncuları kimler? Baby Reindeer dizisi gerçek mi?
Greenland: Son Sığınak filmi konusu nedir? Greenland: Son Sığınak filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Greenland: Son Sığınak filmi konusu nedir? Greenland: Son Sığınak filmi oyuncu kadrosunda kimler var?
Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimdir? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ne zaman yayımlanacak?

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimdir? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ne zaman yayımlanacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler