Yayınlanma: 16.04.2024 - 10:07

Güncelleme: 16.04.2024 - 10:07

Netflix'te yayımlanacak olan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinden ilk fragman geldi. Peki, Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimdir? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ne zaman yayımlanacak?

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ KONUSU NEDİR?

Başarılı avukat Leyla Taylan ihanetle biten ilk aşkının acısından kurtulmak için kendini yıllar sonra yeniden flört dünyasına atar. Karşısında ise 15 yıl içinde üç kadınla evlenip boşanmış ilişki katili bir koleksiyoner olan Cem Murathan bulunmaktadır.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ OYUNCULARI

Metin Akdülger

Hakan Kurtaş

Boran Kuzum

Ahmet Rıfat Şungar

Meriç Aral

Bade İşçil

Esra Ruşan

Efe Tunçer

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi Netflix’te 9 Mayıs’ta yayınlanacak.