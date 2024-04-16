Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimdir? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ne zaman yayımlanacak?
Netflix'te yayımlanacak olan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin konusu diziseverler tarafından merak ediliyor. Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ilk fragman yayımlandı. Peki, Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimdir? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ne zaman yayımlanacak?
Netflix'te yayımlanacak olan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinden ilk fragman geldi. Peki, Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimdir? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ne zaman yayımlanacak?
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ KONUSU NEDİR?
Başarılı avukat Leyla Taylan ihanetle biten ilk aşkının acısından kurtulmak için kendini yıllar sonra yeniden flört dünyasına atar. Karşısında ise 15 yıl içinde üç kadınla evlenip boşanmış ilişki katili bir koleksiyoner olan Cem Murathan bulunmaktadır.
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ OYUNCULARI
Metin Akdülger
Hakan Kurtaş
Boran Kuzum
Ahmet Rıfat Şungar
Meriç Aral
Bade İşçil
Esra Ruşan
Efe Tunçer
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi Netflix’te 9 Mayıs’ta yayınlanacak.
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