Greenland: Son Sığınak filmi konusu nedir? Greenland: Son Sığınak filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

2020 yılında vizyona giren Greenland: Son Sığınak filminin yönetmenliğini Ric Roman Waugh yaparken senaristliğini Chris Sparling üstleniyor. Peki, Greenland: Son Sığınak filmi konusu nedir? Greenland: Son Sığınak filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 13:00
Greenland: Son Sığınak filmi konusu nedir? Greenland: Son Sığınak filmi oyuncu kadrosunda kimler var?
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Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan aksiyon filmi dünyanın yok olmasına az bir süre kala insanların hayatta kalma çabasını gösteriyor. Peki, Greenland: Son Sığınak filmi konusu nedir? Greenland: Son Sığınak filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

GREENLAND: SON SIĞINAK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Greenland, büyük bir felaketten kurtulmak için mücadele eden bir ailenin hayatına odaklanıyor. Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabilecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland'daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

GREENLAND: SON SIĞINAK OYUNCU KADROSU

  • Gerard Butler -(John Garrity)
  • Morena Baccarin -(Allison Garrity)
  • David Denman -(Ralph Vento)
  • Hope Davis -(Judy Vento)
  • Roger Dale Floyd -(Nathan Garrity)
  • Andrew Bachelor -(Colin)
  • Merrin Dungey -(Major Breen)
  • Holt McCallany -(Tom)
  • Scott Glenn -(Dale)

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