Öldürebilecek moda akımları! Tarihteki en tehlikeli 10 moda trendi

Yayınlanma: 14.02.2024 - 16:10

Güncelleme: 14.02.2024 - 16:12

Moda birçok insan için en önemli sektörlerden biri olmuştur. Bu durum sadece günümüz dünyasında değil tarihteki eski dönemlerde de aynıdır. Peki, moda her zaman güzelliklerle mi anılır? İşte moda tarihindeki en tehlikeli trendler...

10- ARSENİK 'SCHEELE' YEŞİLİ

1775 yılında İsveçli kimyager Carl Scheele , sodyum arsenit ile bakır sülfatın birleşiminin parlak yeşil bir pigment ürettiğini keşfetti. Scheele'nin keşfinden sonra "Scheele'nin Yeşili" adını verdiği yeni pigment anında popüler oldu. Yeşil rengi üretmek için kullanılan kimyasalların birleşimi ölümcül bir kokteyldi. Maddeyle uzun süreli yakın temas, cilt tahrişi, mide bulantısı, baş ağrısı, kolik ve kabarıp sızan cilt lezyonlarıyla başlayan arsenik zehirlenmesine yol açtı. Zehirlenme ilerledikçe, insanların bedenleri dışarıdan içeriye doğru tahrip edildi.

9- KEÇE ŞAPKA

7. yüzyılda Fransız şapka yapımcıları, cıvayla yumuşatılmış kürk postları kullanmanın onları kolayca bükülebilir hale getirdiğini keşfettiler. Cıva kullanımının sonuçları çok başarılı olduğundan uygulama Fransa'dan diğer Batı Avrupa ülkelerine hızla yayıldı. Cıva mide-bağırsak ve sinir sistemlerini etkiler. Keçe şapkaların yapımı sırasında ısıya maruz kalmak, cıva buharı açığa çıkararak işçilerin "Çılgın Şapkacı" hastalığına yakalanmasına neden oldu. Maruz kalanlar baş ağrısı, halsizlik ve titreme gibi fizyolojik semptomlar yaşadılar. Davranış değişiklikleri sinirlilik, utangaçlık ve zihinsel dengesizliği içeriyordu.

8- KARANLIKTA PARLAYAN SAÇ VE MAKYAJ

1900'lerin ilk yarısında saatlerden losyonlara, rujlardan radyum içeren yüz pudrasına kadar her şey görüldü. Radyumun makyajda kullanılması 1900'lerin başında hem ABD'de hem de Batı Avrupa'da popüler hale geldi. Radyum içeren ürünlerin, bazen karanlıkta parıldadığı için kullanıcılara kelimenin tam anlamıyla parlak bir ten rengi verdiğine inanılıyordu. Radyum, insan vücuduna ciddi zararlar verebilecek radyoaktif bir kimyasaldır. Radyum içeren ürünleri tüketen kadınlar için sonuçlar genellikle yıkıcıydı. Lezyonlar, anemi, kısırlık, kayıp dişler, çürümüş çene kemikleri, yüz tümörleri ve sonunda ölüm, radyasyon zehirlenmesi olan kişilerin yaşadığı yan etkilerdi. Yutulması halinde kimyasal kişinin iç organlarını çürütür.

7- VENEDİK SERUSESİ

Venedik serusesi , diğer adıyla Satürn'ün Ruhları, kullanıcının yüzünde soluk bir görünüm elde etmek için kullanılan, su, sirke ve toz beyaz kurşunun bir karışımıydı. Makyajda kurşun kullanımı eski Yunan, Roma ve Mısır zamanlarına kadar uzanırken, özellikle Venedik serusesi Avrupa aristokrasisi (en önemlisi İngiltere Kraliçesi Elizabeth) tarafından popüler hale getirildi ve 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar kullanıldı. Toksik makyajın sürekli kullanımı kurşun zehirlenmesine yol açabilir. Kullanıcı üzerindeki etkilerden bazıları şunlardır: karın ağrısı, mide bulantısı, saç dökülmesi, baş ağrısı, anemi ve yüksek tansiyon. Daha uç bir noktada, kullanıcılar tüm yan etkilerin birleşimi olarak kas felci, zihinsel bozukluk, kısırlık, kasılmalar, iç organlarda hasar ve sonunda ölümle karşılaşabilirler.

6- BELLADONNA GÖZ DAMLASI

Rönesans İtalya'sında belladonna (İngilizce'de "güzel kadın") gözbebeklerini büyütmek için kullanılıyordu ve bir kadına o zamanlar çekici kabul edilen "geyik gözleri" görünümü veriyordu. Bu eğilim hızla Batı Avrupa'daki diğer ülkelere de yayıldı. Belladonna her şekliyle oldukça zehirlidir . Daha az zararlı olan tarafta, belladonna damlaları bulanık görmeye, geçici körlüğe, kalp atış hızının artmasına ve göz tahrişine neden olur. Öte yandan kadınlar zihinsel rahatsızlıklar, kasılmalar, kalıcı körlük, kalp hasarı ve sonunda ölümle karşılaşabilirler. Bitki terleme, nefes alma ve kalp atış hızı gibi vücudun gerekli yaşam fonksiyonlarından bazılarını durdurur.

5- KOHL GÖZ KALEMİ

Kohl eyeliner, eski çağlardan beri Afrika, Orta Doğu, Pakistan ve Hindistan'da kullanılan geleneksel bir göz makyajıydı . Mısır da dahil olmak üzere eski kültürler, sürmenin gözlerini sıcaktan, kumdan ve diğer hastalıklardan koruduğuna inanıyordu. Gözlerin siyah sürmeyle çerçevelenmesi eski Mısır ve Yunanistan'da popüler hale geldi ve dünyanın belirli bölgelerindeki bazı kişiler, bilinen tehlikelere rağmen bu yöntemi kullanmaya devam ediyor. Kohl eyelinerları renk katkı maddesi olarak kurşun içerir. Sürme göz kalemlerinde yüksek düzeyde bakterinin de yaygın olduğu biliniyor; gözlerin kan dolaşımına doğrudan girişi olduğu ve bağışıklığın bastırıldığı göz önüne alındığında ek bir risk oluşturuyor. Sürme kullanan kullanıcılar, göz zarlarının doğrudan vücuda girmesi nedeniyle kurşun zehirlenmesi yaşayabilir.

4- KORSE

Korse , kullanıcının gövdesinin ve göğsünün etrafına yerleştirilen ve bel ve göğüs bölgesini güçlendirmek için sıkılan bir iç çamaşırıdır. 14. yüzyılın sonlarına kadar uzanan uzun bir geçmişi var ve Avrupa çapında kadınlar tarafından giyiliyor. Başlangıçta üst sınıfla ilişkilendirilmiş olsalar da, genellikle sınıftan bağımsız olarak kadın güzelliğini arttırdığı düşünülüyordu. Özellikle 1890'larda Batı Avrupa'da popüler ve tehlikeli hale geldiler. Korseler genellikle mümkün olduğu kadar sıkı bağlanıyordu ve bu da yeterince yemek yiyememeye veya nefes alamamaya neden oluyordu. Ayrıca iç organları parçalayabilir, kaburgaların kırılmasına, kalça ve omurganın yaralanmasına neden olabilirler. Uzun süreli kullanım, kullanıcının şeklini bozarak doğal olmayan ve acı veren vücut şekillerine neden oluyordu. Kadınlar, akciğer çökmesi, iç kanama, asfiksi ve bayılma nedeniyle düşme gibi korse ile ilişkili çeşitli nedenlerden öldü.

3- FONTANGE

Fontange , başın üstünde uzun duran, bir tel kullanılarak arkaya sabitlenen ve kullanıcının saçlarının kurdeleler, danteller ve fırfırlarla birlikte üstte düzenlendiği bir başlıktı. Başlık birkaç metre yüksekliğindeydi ve 17. yüzyılın sonlarında ve 18. yüzyılın başlarında Avrupa'da kullanıldı. Fontanganın dik kalması için kadınlar saçlarını sertleştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapardı. Buna, saçın şeklini korumasını sağlamak için haftalarca yumurta akı, nişasta veya un kullanılması da dahildi. Bitler, akarlar, böcekler ve fareler de dahil olmak üzere çeşitli haşarat, bazı kadınların saçlarında kendilerini evlerinde hissettiler. Bazı başlıklar o kadar yüksekti ki, kolayca yanan avizelerin yüksekliğine ulaşabiliyor ve alev alarak ciddi yaralanmalara neden olabiliyordu.

2- PUDRALI PERUK

7. yüzyıl Avrupa'sında frengiye bağlı saç dökülmesi çok yaygındı. Bu, iyi saçlara sahip olmanın iyi yetiştirilmiş olmanın bir işareti olduğuna inanan bir toplumdaki birçok erkek için sorun yarattı. Fransa Kralı XIV.Louis saçlarını kaybetmeye başlayınca, frenginin etkilerini gizlemek amacıyla kendisine peruk yapılmasını emretti . Kuzeni İngiltere Kralı II. Charles kısa süre sonra aynı şeyi yaptı. Peruklar son derece hijyenik değildi ve berbat kokuyordu. Kolayca yıkanamıyorlardı, bu yüzden sıklıkla bitler ve diğer haşaratlarla istila ediliyorlardı. Perukları evcilleştirmek için kullanılan ürünler genellikle saçta kokuşmuş hayvansal yağlardan yapılıyordu. Onları beyaz tutmak için kokulu un veya nişasta kullanıldı ve ürünün sürekli kullanımı birçok peruk kullanıcısı için solunum sorunlarına neden oldu.

1- PLATFORM TOPUKLU AYAKKABI

Platform ayakkabılar tarih boyunca kullanıldı ancak özellikle 1960'larda ve 1970'lerde popüler hale geldi. Rock yıldızlarından lise öğrencilerine kadar herkes bu trende kapıldı. Bazı ayakkabıların yüksekliği bir ayağın üzerindeydi ve tahtadan yapılmıştı. Trend 1970'lerde zirveye ulaşmış olsa da, bunların çeşitleri günümüzde de popülerliğini korumaya devam ediyor. Platform ayakkabılar insanların doğal yürüme şeklini bozarak ayak parmaklarından kalçalara kadar sorunlara neden oluyor. Düşmelerden kaynaklanan yaralanmalar, diz ağrısı, şekli bozulan ayaklar ve ayak bileklerinin kırılması, kullanıcıların ayakkabıları kullanırken karşılaştığı tehlikelerden sadece birkaçıydı. Ahşap platformlu ayakkabı giyenler için bu durum özellikle tehlikeliydi; bu da ayakların terlenmesine, ayakkabının içinde kaymasına ve ayak parmaklarına giden dolaşımın kesilmesine ya da kullanıcının ayağının kırılmasına neden oluyordu.