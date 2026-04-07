Olivia Munn’dan Alec Baldwin itirafı: ‘Çok genç olduğum için önümü kesti’

Hollywood'un dikkat çeken isimlerinden Olivia Munn, kariyerinin dönüm noktalarından biri olabilecek '30 Rock' dizisiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. 45 yaşındaki Munn, yedi sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren dizide başrolü oynamak üzereyken, partneri olacağı Alec Baldwin tarafından veto edildiğini açıkladı.

"CUMARTESİ ÇEKİM VARDI, CUMA GÜNÜ KOVULDUM"

Yeni röportajında süreci detaylarıyla anlatan Munn, dizideki Avery Jessup karakteri için seçildiğini ve her şeyin hazır olduğunu belirtti. Oyuncu, yaşandığı iddia edilen kriz gününü şu sözlerle aktardı:

"Bana 'Mükemmelsin, Cumartesi günü çekime gideceksin' dediler. Ancak Cuma günü arayıp, 'Hayır, Alec senin çok genç göründüğünü düşünüyor ve buna karşı çıkıyor' diyerek işi iptal ettiler."

YAŞ FARKI TARTIŞMASI

Olayın yaşandığı dönemde Alec Baldwin 52, Olivia Munn ise 30 yaşındaydı. Munn'un iddiasına göre Baldwin, aşk partneri rolü için Munn’u görsel olarak kendisine uygun bulmadı. Söz konusu Avery Jessup rolü, daha sonra o dönem 36 yaşında olan Elizabeth Banks’e (metinde sehven Holmes olarak geçse de Banks canlandırmıştır) verildi.

"ÖZGÜVENİMİ ETKİLEMEDİ"

Böylesine büyük bir fırsatı kaybetmesine rağmen yıkılmadığını belirten Munn, sektörün dev isimlerinden onay almanın kendisi için yeterli olduğunu söyledi. Munn; Tina Fey, Robert Carlock ve NBC ekibinin kendisini seçmiş olmasının kariyeri için önemli bir referans olduğunu vurgulayarak, "Kontrol edemediğim bir şey yüzünden işi alamadım ama teklifi alacak kadar iyi olduğumu bilmek özgüvenimi korumamı sağladı" dedi.