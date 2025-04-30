Ölüm hariç her derde deva: Bir bardağı yeterli

Yayınlanma: 30.04.2025 - 10:27

Güncelleme: 30.04.2025 - 10:27

Doğal tedavi yöntemlerine ilgi duyanların sıkça başvurduğu bu geleneksel içecek, meyan kökünden elde edilen öz sayesinde pek çok sağlık sorununa karşı kalkan görevi görüyor. Özellikle Ramazan aylarında serinletici özelliğiyle öne çıkan bu içecek, aynı zamanda mide problemleri, boğaz ağrısı, öksürük ve iltihaplanmalara karşı da destekleyici etkisiyle biliniyor.

Antioksidan bakımından zengin yapısı sayesinde karaciğeri temizlemeye yardımcı olurken, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Sakinleştirici etkisiyle stresi azaltan bu bitkisel şifa kaynağı, tansiyon hastalarının ise dikkatli kullanması gereken bir yapıya sahip.

NASIL TÜKETİLİR?

Kuru formda kök olarak ya da toz halinde aktarlardan temin edilebilen bu ürün, genellikle kaynatılarak suyu içilir. Günlük bir bardak tüketim, vücuda doğal bir denge kazandırmak için yeterlidir.

Doğanın sunduğu bu mucizevi içeceği hayatınıza dahil ederek, hem bedeninizi hem ruhunuzu arındırabilirsiniz.