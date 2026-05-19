Ölümcül Hantavirüste sinsi tehlike: Bilim dünyası 'sperm' detayını ilk kez açıkladı!

Halk sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklar listesinde üst sıralarda yer alan ve yüksek ölüm oranıyla bilinen hantavirüsün, insan vücudundaki kalıcılığına dair ürkütücü bir bulguya ulaştı. MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde meydana gelen ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği son salgının ardından gözlerin çevrildiği virüs hakkında yürütülen bilimsel bir çalışma, tıp literatüründe yeni bir tartışma başlattı. İsviçre'deki saygın sağlık kurumlarından Spiez Laboratuvarı uzmanları, virüsün daha önce bilinmeyen hayati bir yayılım rotasını deşifre etti.

KAN VE İDRARDA YOK AMA SPERMDE 6 YIL CANLI KALIYOR

Laboratuvarda gerçekleştirilen testler, 6 yıl önce hantavirüsün en tehlikeli türü olan Andes suşuna yakalanan 55 yaşındaki bir erkek hasta üzerinde yürütüldü. Yapılan kapsamlı analizlerde, hastanın kan, idrar ve solunum yollarında virüse dair hiçbir ize rastlanmadı. Ancak tıp dünyasını şaşırtan gelişme, hastanın meni örneklerinin incelenmesiyle ortaya çıktı. Enfeksiyonun üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen hantavirüsün sperm hücrelerinde varlığını sürdürdüğü belirlendi. Bu durum, virüsün bağışıklık sisteminden gizlenerek üreme sisteminde uzun süre konuşlanabildiğini kanıtlıyor.

CİNSEL YOLLA BULAŞMA RİSKİ: UZMANLARDAN 'KORUNMA' UYARISI

Araştırmayı yürüten İsviçreli bilim insanları, spermde bu denli uzun süre canlı kalabilen virüs izlerinin, hastalığın cinsel yolla da bulaşabileceğine dair ciddi bir risk barındırdığını vurguladı. Literatürde hantavirüsün cinsel temas yoluyla bulaştığına dair henüz resmi olarak belgelenmiş bir vaka bulunmuyor. Ancak uzmanlar, özellikle Andes varyantına yakalanıp iyileşen bireylerin, sperm yoluyla virüs aktarım riskini minimuma indirmek adına cinsel ilişki sırasında kondom gibi bariyer korunma yöntemlerine başvurması gerektiğinin altını çiziyor.

YÜZDE 40 ÖLÜM ORANINA SAHİP: İNSANDAN İNSANA GEÇEN TEK VARYANT

Hantavirüsün kemirgenlerden insanlara bulaştığı bilinse de, araştırmaya konu olan "Andes" suşu, insandan insana doğrudan bulaşabilen tek varyant olma özelliğini taşıyor. Mikrobiyolog Dr. Gustavo Palacios, dünya genelinde bugüne kadar yalnızca 3 bin tescilli vakanın görüldüğünü, ancak bu varyantın yüzde 20 ile yüzde 40 arasında değişen çok yüksek bir ölüm oranına sahip olduğunu belirtiyor.

Akciğerleri hedef alarak ölümcül solunum yetmezliğine (HPS) yol açan virüs, enfekte kişilerin yakınında kısa süre bulunulmasıyla dahi solunum yoluyla geçebiliyor. Kuluçka süresi bir ila sekiz hafta arasında değişen sinsi hastalık; ilk etapta yüksek ateş, halsizlik, şiddetli kas ağrıları, kusma ve ishal gibi belirtilerle ortaya çıkarken, ileri evrelerde akut nefes darlığı ve şiddetli öksürükle hayati tehlike yaratıyor.