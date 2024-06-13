Ölümler artıyor: Kene yapışması durumunda ne yapılmalı? Keneden nasıl korunulur?

Yayınlanma: 13.06.2024 - 10:59

Güncelleme: 13.06.2024 - 10:59

Sivas'ta havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında artış yaşanmaya başladı. Kentte kene ısırması nedeniyle 3 vatandaş hayatını kaybederken, 35 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Uzmanlar, iklimin ısınması nedeniyle bundan sonraki dönemlerde de vaka sayılarında artış bekliyor. Peki, Kene yapışması durumunda ne yapılmalı? Keneden nasıl korunulur?

KENEDEN NASIL KORUNULUR?

Keneler, uzun otların, çimlerin ve çalılıkların aralarında daha çok bulunurlar. O yüzden özellikle piknik alanlarında, parklarda oturduğunuz yere çok dikkat edin.

Böcek kovucu ilaçların kullanımı bir veya iki saat kadar da olsa keneleri vücudunuzdan uzak tutabilir.

Kene bulunma şüphesi olan yerlerde, parklarda veya piknik alanlarında veya ormanlarda özellikle bacakları kapatan kıyafet tercihi yapılmalı, uzun kollu giysiler öncelik tercihiniz olmalı.

Açık renkli kıyafetler tercih edin. Böylece vücudunuzda kene veya farklı böcek türlerini daha kolay tespit edip önlem alabilirsiniz.

KENE ISIRDIĞINDA NELER YAPILMALI?

Aldığınız tüm tedbirlere rağmen KKKA'ya sebep olan bu küçük canlının, kenenin ısırığına maruz kaldıysanız yapmanız ve yapmamanız gereken bazı şeyler var.

Eğer bir kene tarafından ısırıldıysanız öncelikli yapmanız gereken şey en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaktır. Eğer sağlık ocağına gidecek kadar yakın değilseniz bir cımbız yardımı ile keneyi yapıştığı deriden ayırabilirsiniz.

Kenenin deriden ayrılmasının ardından ellerinizi kesinlikle sabunlu suyla yıkamalı ve kenenin ısırdığı yeri iyot çözeltisi tarzı antiseptiklerle ya da alkollü hijyen malzemeleri ile temizlemelisiniz.

Kene ısırığından sonraki 10 gün yakinen takip edilmeli. 10 gün içinde oluşan ani ateş, baş ağrısı, halsizlik ve bulantı gibi şikâyetlerde sağlık kuruluşlarına başvurulmalı.

Keneler vücuttan çıkartılırken asla öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Aksi takdirde kene, içindeki zehri vücudunuza saçacaktır. Bu da daha büyük problemlere yol açabilir.

Hayvancılıkla ilgilenen yurttşlar, hayvanlarını mart ve eylül ayları arasında muhakkak kene tehlikesine karşı ilaçlatmalıdır ve gereken kontrolleri yapmalıdır.