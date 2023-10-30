Ölümü hayranlarını yasa boğmuştu: Matthew Perry’nin ölümüne dair son detaylar ortaya çıktı

"Friends" dizisinde Chandler Bing karakterini canlandıran ünlü aktör Matthew Perry'nin evinin jakuzisinde ölü bulunduğu haberi, hem hayranlarını hem de Hollywood dünyasını yasa boğdu. 54 yaşında ölen Perry'nin son anlarına dair ayrıntılar netleşti.

Evindeki jakuzide ölü bulunduğu aktarılan Perry, 54 yaşındaydı. Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Perry'ye otopsi yapılacak.

SON PAYLAŞIMI JAKUZİDEN

Perry’nin son Instagram paylaşımı da jakuziden bir fotoğraftı. Fotoğrafta ünlü aktör, evinin jakuzisinde kulaklıklarıyla görülüyor.

Ünlü yıldızın son anlarına dair ayrıntılar ortaya çıktı. Perry'nin kişisel asistanının, oyuncunun Los Angeles'ta bulunan Pacific Palisades'teki evinde sadece iki saatliğine yalnız bıraktığı ve ona yeni bir telefon ile numaralı gözlük almaya gittiği öğrenildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, cumartesi günü saat 16.00'da eve döndüğünde ünlü aktörü jakuzide tepkisiz bir şekilde bulan asistanı acil yardım çağırdı. 911 ekipleri 16.07'de yıldızın kalp krizi geçirdiğine dair çağrı aldı ve olay yerine vardıklarında Perry'yi jakuzisinde ölü buldu.

HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİNE GEREK KALMADI

TMZ'nin elde ettiği 15 saniyelik ses kaydında, bir adamın "boğulma vakasına müdahale edeceklerini" söylediği duyuluyor.

Ünlü aktörün asistanı, acil servise haber verdikten sonra Perry'nin kardeşlerinden biri ve annesi Suzanne'ı aradı.

Jakuzide öldüğü anlaşılan ünlü aktör hiç hastaneye götürülmedi.

İKİ SAAT PICKLEBALL OYNADI

Perry'nin tenise benzeyen ama daha küçük bir kortta oynanan pickleball oyunu iki saat oynadığı ve ardından evine dönüp dinlenmek için jakuziye girdiği öğrenildi. Evinin yakınında bulunan Riviera Country Club'da pickleball oynadığı sırada aktörün moralinin iyi olduğu ifade edildi.

UYUŞTURUCU YOK, ANTİDEPRESAN VAR

Perry'nin evinde yapılan olay yeri incelemesinde uyuşturucu bulunmadı ancak antidepresanlar, anti-anksiyete ilaçları ve kronik akciğer hastalığı için kullanılan bir ilaca rastlandı.

Perry'nin hayranları da Los Angeles'taki evinin ve Friends'in çekildiği binanın önüne gelerek çiçek bıraktı.