Kosova-Türkiye maçı öncesi açılan bir başlık sosyal medyada tartışma yarattı. “Ömer Üründül’ü duymak istemiyoruz” ifadeleriyle açılan başlık, kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Peki, Ömer Üründül kimdir? Spor yorumcusu Ömer Üründül kaç yaşında, nereli?

ÖMER ÜRÜNDÜL KİMDİR?

Bulgaristan göçmeni bir ailenin oğlu olarak 15 Mayıs 1950 yılında İstanbul'da doğdu. Dedesi subay Rahmi Belgerden'dir. Babası Sedat Üründül'dür. Üründül, Saint Benoît Fransız Lisesine gitti. Şişli Koleji'nde liseden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

1980 yılından beri Dünya Kupası'nın düzenli izleyicilerinden olan Üründül, 1986 Dünya Kupası'nda tanıştığı Tercüman gazetesinin spor müdürü aracılığıyla mesleğe başladı. 1996 yılından itibaren Avrupa Futbol Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda TRT'nin düzenli yorumculuğunu yaptı.

Ömer Üründül şuan Sabah gazetesinde spor yazarlığına devam etmekte ve aynı zamanda ticaretle uğraşmaktadır.

ÖMER ÜRÜNDÜL HANGİ ŞİRKETİN SAHİBİ?

Çalışma hayatına kendi kurduğu Yapı Malzemeleri A.Ş firması ile başladı. Çeşitli yapıların inşaatı için mermer, kireç ve çimento pazarladı. Burger King, Ytong Türkiye firmalarının hissedarı olan Ömer Üründül, aynı zamanda yönetim kurulu üyelerinden biridir. Günümüzde Sedko İnşaat'ın kurucu ortaklarındandır.