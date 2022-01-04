Omicron'un asla görmezden gelinmemesi gereken 8 belirtisi

04 Ocak 2022 Salı, 00:00

Araştırmalar, Omicron'un diğer virüs türlerinden daha hafif olduğunu gösterirken ve Birleşik Krallık raporu, hastaneye yatış riskinin Delta'dan yüzde 50 ila 70 daha düşük olduğunu ortaya koyan ilk resmi belge niteliğini taşıyor. Bunların, maruziyetten yaklaşık iki gün sonra, hastalıkta hızlı ve oldukça erken ortaya çıkma eğiliminde olduğu görülüyor. Ancak yaklaşık beş gün sürdüğü düşünülen hastalık, süre açısından kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor.

Sağlık yetkilileri defalarca, Covid güçlendirici iğnelerin Omicron'a karşı koruma sağladığını ve pandemiyi atlatmak için en iyi şansı sunduğunu söyledi.

Birleşik Krallık, Güney Afrika ve ABD'deki vakalardan alınan raporlara göre, bunlar Omicron'un yaygın erken uyarı işaretleridir:

Boğaz gıdıklanması

Bel ağrısı

Burun akıntısı/tıkanıklığı

Baş ağrısı

Tükenmişlik

Hapşırma

Gece terlemeleri

Vücut ağrıları

Güney Afrika'daki doktorlarOmicron hastaları arasında boğaz kaşıntısı, tıkanıklık, kuru öksürük ve bel ağrısı görüldüğünü ilk söyleyenler kişilerdi. Ülkenin en büyük özel sağlık sigortası şirketi Discovery Health'in CEO'su Ryan Noach, yaklaşık 78 bin Omicron vakasını analiz ettikten sonra yorumda bulunurken, Johannesburg'da bir aile doktoru olan Unben Pillay, henüz erken günlerdeyken, "Kuru öksürük, ateş, gece terlemesi ve çok fazla vücut ağrısı ile başvuran hastalar görüyoruz" dedi.

Milyonlarca uygulama kullanıcısının yardımıyla salgını izleyen ZOE Covid Çalışması, Londra'daki pozitif vakalardan gelen semptom verilerinin ilk analizini yaptı. Analiz, Delta ve Omicron arasında erken semptomlarda (bir testten üç gün sonra) net bir fark bulamadı. Rapor edilen ilk beş semptomun burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma ve boğaz ağrısı olduğunu söyledi. Amerikalılar için bilgi sağlayan CDC, bir grup Omicron hastasında da aynı semptomları buldu.

Yeni bir raporda, Omicron'un en sık bildirilen semptomlarının öksürük, yorgunluk ve tıkanıklık gibi göründüğünü söyledi. Daha eski ve daha iyi bilinen semptomların bazıları, raporlarda çok fazla yer almıyor gibi görünüyor. Örneğin, Omicron ile ilgili olarak sağlık görevlileri tarafından nadiren ateş çıkması veya koku ve tat kaybı rapor edilmişti. Bazıları bunun tipik bir semptom olduğunu düşünmediklerini söylüyor.