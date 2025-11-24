Omuz ağrısını tetikleyen 6 neden!

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, omuz ağrısının altında yatan nedenlere ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Vücudun en geniş hareket kabiliyetine sahip eklemi olan omuz, iş hayatı, spor ve günlük aktivitelerde büyük avantaj sağlarken travmalara da oldukça açıktır. Bazı faktörler omuz ekleminde ağrıya yol açarak yaşam kalitesini düşürebilir.

Omuz ağrısına yol açan en sık nedenler ve tedavi yaklaşımları şöyle sıralanıyor:

1. Kas Ağrıları

Fibromiyalji sendromu ve miyofasiyal ağrı sendromu gibi çevresel kas problemleri omuz ağrısına neden olabilen başlıca durumlardandır.

2. Kas ve Sinir Sıkışması

Boyun fıtıkları (C4–7), brakial pleksus nöropatileri, torasik outlet sendromu ve refleks sempatik distrofi omuz ağrısına yol açabilir. İmpingement sendromunda humerus başı ile korokoakromial ark arasında supraspinatus tendonunun, bisipital tendonun ve subakromial bursanın sıkışması sonucu inflamasyon oluşur. Ayrıca akromiyoklavikuler eklem patolojileri, osteofitler, bursit, proksimal humerus kırığı, kifoz, skolyoz ve akromion yapısındaki değişiklikler de sıkışmayı artırabilir.

3. Labrum (Kapsül) Yırtıkları

Labrumdaki yırtıklar omuz instabilitesine yol açabilir. Bu durum genellikle akut travmalarla oluşan omuz çıkıkları sırasında ortaya çıkar. Travmaya bağlı olmayan instabilite ise bağ, tendon ve kas gevşekliğine bağlı tekrarlayan çıkıklarla gelişebilir. Bu tür olgularda labrum yırtığı her zaman eşlik etmeyebilir.

4. Kas Yırtıkları

Rotator cuff kas grubu içinde yer alan supraspinatus başta olmak üzere, kas yırtıkları omuz ağrısı ve hareket kısıtlılığına neden olur. Biseps tendonitleri ve kalsifik tendonitler de önemli ağrı sebepleri arasındadır.

5. Donuk Omuz

Adheziv kapsülit olarak bilinen donuk omuz sendromu, eklem kapsülü ve sinovyanın inflamasyonu sonucu başlar. İlk aşamada ağrı ile kendini gösterir, ilerleyen dönemlerde hareket kısıtlılığına yol açar. Bir omuzda daha sık görülse de her iki omuzu etkileyebilir. Travmalar sonrası omuzun uzun süre hareketsiz kalması hastalığı tetikleyebilir. Ayrıca diabet, kalp ve akciğer hastalıkları da risk faktörleri arasındadır.

6. Omuz Eklemi Patolojileri

Doç. Dr. Ahmet İnanır, “Omuz ekleminin glenohumeral osteoartriti (kireçlenme), osteokondral lezyonlar, akromiyoklavikuler eklem osteoartriti, avasküler nekroz, romatoid artrit, polimiyaljia romatika, psödogut, gut hastalıkları ve skapulotorasik eklem patolojileri omuz ağrısına neden olabilen hastalıklar arasında yer alır” dedi.

Uzmanlar, omuz ağrısı yaşayan kişilerin doğru tanı ve uygun tedavi için zaman kaybetmeden bir uzmana başvurması gerektiğini vurguluyor.