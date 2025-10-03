Ordu'da sofraların vazgeçilmezi: Kilosu 250 TL

Yüksek rakımlı bölgelerde ve bol yağış alan yerlerde yetişen tirmit, Ordu'da sofraların vazgeçilmez yöresel ürünleri arasındaki yerini koruyor. Yağışların ardından oluşan ve hasat edilen mantar türü, kilogramı 250 liradan satılıyor. Kavurması, turşusu, mıhlaması yapılarak tüketilen tirmit, kendine has kokusu ve lezzetiyle insanların ilgisini çekiyor.

YAĞIŞLI HAVALARIN ARDINDAN FİYAT DÜŞTÜ

Geçen haftalarda kilogramı 350 liradan satılan fındık tirmiti, Ordu'da etkili olan yağışlı havanın ardından bollaşınca fiyatı 250 liraya düştü. Tirmit satıcıları, bu sezon ciddi bir bolluk olduğunu, talebin de çok fazla olduğunu belirtti.

Altınordu ilçesinde tirmit satışı yapan Hüseyin Saylan, yüksek kesimlerde zor şartlar altında toplanan tirmite ciddi bir talep olduğunu belirterek, "Tirmitler bölgede en çok kavurma olarak tüketiliyor. İnsanlar alıp, turşusunu kuruyor ve dondurucularda muhafaza ediyor" dedi.