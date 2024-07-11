Ordu'da 42 üretici tarafından yetiştiriliyor: Kilosu 350 liradan alıcı buluyor...

Yayınlanma: 11.07.2024 - 12:40

Güncelleme: 11.07.2024 - 12:40

Ordu Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile geçmiş yıllarda fidanları dağıtılan ve bu günlerde hasadı yapılarak kilogramı 300-350 TL arasında alıcı bulan mavi yemiş üreticilerin de yüzünü güldürüyor.

Başkan Güler'in 2019 yılında göreve gelmesi ile kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülen çalışmalarda gerek taze tüketim gerekse işlenmiş meyve sanayisi açısından güçlü bir ticari ürün olan ve kilosu 300-350 liradan alıcı bulan mavi yemiş, çiftçilerin üretim kültürüne girdi.

EKONOMİK GETİRİSİ İLE ÜRETİCİLERİ MUTLU ETTİ

Büyükşehir Belediyesi 2020 yılından itibaren Altınordu, Gülyalı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey ve Ünye ilçeleri bulunan 42 üreticiye 15 bin 300 adet fidan desteği sağladı. Yapılan bu desteklerle mavi yemiş üretim alanı Ordu genelinde 51 dekara ulaştı. Bu çalışmalarla birlikte mavi yemiş fındığın yanında ilave gelir getirici ürün olarak üretim kültüründeki yerini aldı. Ordu topraklarını seven ve verimin oldukça iyi olduğu mavi yemiş ekonomik getirisi ile üreticileri de mutlu etti. Fındık veriminin düşük olduğu bahçelerde mavi yemişe geçen üreticilerin birim alanda elde ettikleri gelir yaklaşık 10 kat artmış oldu.

“MAVİ YEMİŞİN PAZARDAKİ KARŞILIĞI ÇOK İYİ”

Ordu Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Ünye ilçesinde mavi yemiş bahçesi kuran üretici Volkan Sürgit, mavi yemişin önemli bir getirisi olduğunu ve bahçesini her geçen gün büyüttüğünü söyledi.

Büyükşehir Belediyesine destekleri için teşekkür eden Sürgit, “Fındığa alternatif ürün arıyorduk, pazar değeri daha fazla olduğu için mavi yemişe karar verdik. Arkadaşlarım ile birlikte ortak mavi yemiş üretmeye karar verdik. İlk olarak 5 dönümlük bir alanda başladı. Daha sonrasında ise Ordu Büyükşehir Belediyesinin fidan desteğinden yararlanarak üretim alanlarımızı genişlettik. O günden itibaren alanlarımızı genişleterek üretime devam ediyoruz. Ürünümüzün pazarda çok önemli bir karşılığı var. Tam anlamıyla üretim sağladığında dekardan 1-1.5 ton ürün elde edilebiliyor. Bizleri bu işte gelişmemize vesile olan ve güven sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Soğuk hava deposu ve pazarlama desteği büyükşehirden

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi mavi yemiş yetiştiriciliğinin daha da yaygınlaştırılması amacıyla fidan, eğitim ve her türlü teknik desteğini sürdürürken hasat edilen ürünler içinde üreticiye soğuk hava deposu ve pazarlama desteği veriliyor.