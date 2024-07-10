Toros Dağları'nda hasat 1 ay erken tamamlandı
Adana'nın Feke ilçesinde sıcak hava nedeniyle kiraz hasadı 1 ay erken tamamlandı.
Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da hava sıcaklığı bu sene mevsim normalleri üzerinde seyretti. Hal böyle olunca kentin bin 800 rakımlı Feke ilçesi de sıcak havadan etkilendi. Kiraz üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan ilçede her sene Ağustos ayında tamamlanan hasat bu sene sıcaklar nedeniyle 9 Temmuz'da tamamlandı.
İhlas Haber Ajansı'na konuşan üretici İbrahim Gün, “Burada yetişen kirazlar Çukurova'ya ulaşıyor. Üretmek çok güzel bir duygu. Her sene Ağustos ayında son bulan kiraz hasadımız bu sene iklim değişikliği nedeniyle Temmuz ayında tamamlandı. İklim değişikliği Toros Dağları'nı da etkiledi. Sularımızın çekildiğini görüyoruz” dedi.
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