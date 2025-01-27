Ordu’da Guinness rekoru kırıldı: Hamsili, lahanalı dondurma

Yayınlanma: 27.01.2025 - 11:44

Güncelleme: 27.01.2025 - 11:44

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'ndaki Çambaşı Kayak Tesisleri'nde, Büyükşehir ve Kabadüz belediyelerince organize edilen programda, "en çok çeşit dondurma" rekor denemesi gerçekleştirildi.

Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için Celal Karaarslan ve ekibinin hazırladıkları dondurmalar, 125 metrelik masada sergiledi.

Guinness World Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici ve beraberindekiler, fındık, balık ve bazı yöresel ürünlerin de kullanıldığı 1301 çeşit dondurmada gerekli denetimleri yaptı.

Gemici, Guinness World Records'un dünya çapında rekor denemelerini ve başarılarını tescil eden ve onaylayan tek global kuruluş olduğunu belirterek, rekor denemesinde dikkat edilen kuralları anlattı.

Rekorun 1001 çeşitle Abu Dabi'de olduğunu ifade eden Gemici, "Büyük bir sevinçle yeni bir Guinness World Records'u ilan ediyorum. Celal Karaarslan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kabadüz Çambaşı Kayak Merkezi bu rekoru Türkiye'ye, Ordu'ya 1301 dondurma çeşidiyle getirmişlerdir. Tebrik ediyorum" dedi.

Rekor belgesini alan Celal Karaarslan, doğduğu memlekette rekor kırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Karaarslan, yaptıkları 1301 dondurmanın jüri tarafından kabul edildiğini belirterek, "Tüm dondurmalarımız hem kıvamı hem duruşu itibarıyla kabul gördü. Rekoru kıracağımı bekliyordum çünkü kendimden emindim. 11 kişilik ekip olarak son 18 günde kampa girdik. Tüm dükkanlarımızı kapattık, sadece bunun için hem gece hem de gündüz çalıştık." diye konuştu.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya da çok heyecanlı bir gün geçirdiklerini, sonucu dolayısıyla da mutlu olduklarını kaydetti.

Hazırlanan dondurmalar, programın ardından alandakilere ikram edildi.