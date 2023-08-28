Ordu'da 'Öldü' diye sosyal medyada paylaşım yapıldı: Yaşıyor ancak ailesi dahil kimseyi ikna edemiyor!

Yayınlanma: 28.08.2023 - 21:34

Güncelleme: 28.08.2023 - 21:52

Ordu'da bir çay ocağı işleten 25 yaşındaki Fatih Temel, sosyal medya hesaplarında hakkında yapılan 'vefat etti' paylaşımı sonrasında ailesi dahil kimseyi yaşadığına inandıramıyor.

Altınordu ilçesinde yaşayan Temel'in vefat ettiği yönündeki haberler dün bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşıldı. Yanıltıcı bilgiler içeren bir sahte hesap, Temel'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia eden bir haberle Ordu'nun popüler bir haber sayfasına bilgi gönderdi. Sayfa sahibi bu bilgiyi teyit etmeden paylaşınca ortalık karıştı.

"Telefonum susmak bilmedi" diyen Temel, "Sabah uyandığımda sürekli telefonla arandığımı fark ettim. İlk başta arkadaşlarımın bir şaka yaptığını düşündüm. Ancak ailem de ağlayarak beni aradığında gerçekten bir problem olduğunu anladım" dedi.

Olayın gerçek olmadığını sosyal medya hesaplarından açıklamaya çalışan Temel, insanların haberin başlığına bakarak olayın doğru olduğuna inandıklarını belirtti. "Kendi sosyal medya hesaplarımdan açıklama yaptım, fakat birçok kişi bu açıklamayı görmemiş. Çoğu kişi hala benim öldüğüme inanıyor" dedi.

Fatih Temel, ailesinin kendisine ulaşamadığında haberi gerçek sanarak çok üzüldüğünü, "Bana ulaşamadıklarında zaten kötü düşündüler. Bu durumdan oldukça rahatsız oldum ve bu tür yanıltıcı paylaşımların neden olduğu sorunları görmüş oldum" dedi.

Temel, olayın ardından hala sürekli olarak telefonla arandığını, bazı insanların kendisini gerçekten öldüğüne inanmaya devam ettiğini belirtiyor. "Bazı zamanlar aynaya bakıp, 'yaşıyor muyum?' diye kontrol ediyorum" şeklinde esprili bir şekilde ekledi.

Bu olay, sosyal medyanın doğruluğunu teyit etmeden paylaşılan bilgilerin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Temel, bu yanıltıcı bilgiyi paylaşan kişi veya kişilere karşı adli süreci başlatacağını belirtti.